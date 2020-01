VOĽBY 2020 Mazurek mal mať dlh voči poisťovni: Hovorca vraví, že išlo o omyl

BRATISLAVA - Už niekoľkokrát sa ukázalo, že niekto vodu káže a v tichosti víno pije. Reč je o kotlebovcoch, ktorí sa v týchto dňoch dostávajú na druhé miesto v prieskumoch, no pritom ich morálny kredit vážne pokrivkáva. Reč je o aj Milanovi Mazurekovi, ktorý za Kotlebovcov - ĽSNS kandiduje z posledného, 150. miesta kandidátky.

Veľký bojovník proti "asociálom" mal mať totiž v zdravotnej poisťovni vyrubený dlh vo výške 504 eur a 72 centov. Poslenecký mandát Milanovi Mazurekovi zanikol po tom, ako Najvyšší súd SR v septembri minulého roka rozhodol, že Mazurek sa dopustil úmyselného prečinu hanobenia národa, rasy či presvedčenia. Toho sa dopustil uprostred rozhlasového vysielania. Mazurek pritom nahrávku aj videozáznam z vysielania aj na súde spochybňoval.

Zdroj: Dlznik.sk

O tom, že Mazurek mal mať podlžnosti svedčí výpis z portálu Dlžnik.sk, kde 150. členovi kandidátky Kotlebovci - ĽSNS svieti ešte vyššia suma - 504 eur a 72 centov. Výpis zahŕňa všetky podlžnosti do aktuálneho dňa. V databáze sa nachádzal aj iný Milan Mazurek, ktorého dlhy aj voči Sociálnej poisťovni presiahli dokonca 5 500 eur. Domnievali sme sa, že ide tiež o exploslanca Národnej rady za ĽSNS, no nie je to tak.

V závere treba dodať, že exposlanec Mazurek sa počas svojho mandátu rozhodne nemal zle. Keďže nejde o poslanca z Bratislavy, mal okrem štandardného platu aj prídavok. Dokopy tak poslanec NR SR mimo Bratislavy zarábal 3 576 eur mesačne, kým bratislavský "len" 3 346 eur. Od januára 2019 sa situácia pre poslancov ešte viac zlepšila, pretože napríklad v prípade Mazureka išlo o nárast 1 524 eur. Základný plat poslanca je v súčasnosti pri zaokrúhlení nahor 3 039 eur. Členovia parlamentu s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji dostávajú k platu 1 824 eur a poslanci s trvalým pobytom mimo tohto kraja 2 128 eur. Mazurek tak vyhadzovom z parlamentu prišiel o podstatnú časť svojho príjmu.

Hovorca informácie dementuje

Hovorca ĽSNS je zásadne proti a reagoval aj na pôvodné čísla dlžoby, ktoré presahovali tisíce eur.. "Náš kandidát Milan Mazurek má všetky záväzky voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni uhradené. Aj vami uvádzanú sumu vo výške 504,72€. Kandidát Milan Mazurek dnes kontaktoval spomínanú poisťovňu a tá priznala pochybenie, nakoľko sa na zozname dlžníkov objavil omylom. Ostatné dĺžne sumy sa ho netýkajú. Nejedná sa totiž v týchto prípadoch o nášho kandidáta," povedal pre Topky hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica.