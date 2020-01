Sabinov prežil rušný deň: V meste poznačenom nacizmom sa domáci vzbúrili proti kotlebovcom

Zo Sabinova počas druhej svetovej vojny deportovali 500 židovských občanov. Späť sa už nik z nich nevrátil. Natáčal sa tu aj oscarový film Obchod na korze so židovskou tematikou.

Prítomnosť predstaviteľov strany Kotlebovci - ĽSNS, ktorí tu zorganizovali jeden zo svojich predvolebných mítingov, preto pobúrila aktivistov, ktorí nesúhlasia s ich politikou. Stretnutie teda zároveň sprevádzal protest proti extrémizmu a nenávisti.

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

ĽSNS ale spomínaný súvis so svojou prítomnosťou v meste odmieta. „V rámci bežných pracovných dní absolvujeme pravidelne aj dva mítingy denne a nie je to naozaj smerované ani na nejaké konkrétne miesta, ani sa to nevzťahuje k nejakým konkrétnym dátumom,“ povedal hovorca strany Ondrej Ďurica.

„Nestretli sme sa s nejakými veľkými počtami protestujúcich. To, že sú tu prítomní Rómovia, tak to je asi prirodzené a logické, keďže sme na východnom Slovensku, kde tá situácia je v tomto smere taká, aká je,“ zhodnotil Ďurica. Dodal, že protestujúcich rešpektujú.

Emócie a arogancia

Pred davom, ktorý tvorilo zhruba 200 ľudí, rečnil Marian Kotleba či Milan Mazurek. Atmosféra mala podivnú príchuť. "Fašisti, fašisti," zaznelo v Sabinove. Pokriky približne dvojnásobne väčšieho davu napokon líder ĽSNS nemohol ďalej ignorovať.

Kotleba prerušil Mazureka, provokatívne zakýval smerom k odporcom. Ozval sa smiech jeho voličov a exžupanovi Banskobystrického kraja sa na tvári zjavil úsmev. Situáciu zachytila aj kamera, video na sociálnej sieti zverejnil Michal Truban, predseda PS.

Protestujúcich totiž prišlo podporiť aj približne 50 členov a sympatizantov koalície PS/Spolu. „Prišli sme ukázať ľuďom, že nenávisť a populistické reči naozaj nič neurobia. Všetci máme rovnaké problémy, ale iba o tom kričať ničomu nepomôže. Treba mať konštruktívnu a slušnú debatu a hlavne nenávisť naozaj nič nevyrieši,“ uviedol Truban.

Marian Kotleba a Milan Mazurek. Zdroj: Reprofoto:facebook-Michal Truban

Nulová rómska kriminalita

Len pár metrov od miesta, kde na pódiu vystupoval aj už spomínaný Mazurek, ktorý prišiel o mandát v Národnej rade SR, keďže ho odsúdili za úmyselný trestný čin hanobenia rasy, národa a presvedčenia, stáli prevažne miestni Rómovia ale aj ľudia z miestnych kresťanských organizácií.

Michal Truban, Zdroj: Facebook/Michal Truban

„Chceme takým tichým protestom zaujať stanovisko, že nesúhlasíme s fašizmom na Slovensku. Sme tu doma, narodili sme sa tu. Žijeme tu a chceme takýmto spôsobom ukázať, že nechceme fašistov vo vláde, ani na Slovensku,“ povedal občiansky aktivista a jeden z organizátorov Ladislav Duda.

Priaznivci Kotlebovej strany. Zdroj: Facebook/Andrej Medvecký • Ľudová strana Naše Slovensko

Ten priznal, že si uvedomuje, že na Slovensku sú problémové rómske lokality. Zdôraznil ale, že Rómov nie je možné paušalizovať. V Sabinove podľa neho majú nulovú rómsku kriminalitu. „Ten, kto niečo urobí, nech je za to riadne potrestaný podľa zákona. Nech to ale neberie do rúk nejaká strana, ktorá šíri fašizmus a strach ľuďom,“ dodal.

Odsúdený Mazurek ale na pódiu tvrdil, že v ĽSNS nie sú žiadni extrémisti a fašisti. Na facebookovej stránke, ktorá nesie jeho meno, ľudí, ktorí protestovali, označil aj ako osadníkov.

Nesúhlas primátora

Pamiatku všetkých obetí fašizmu a Sabinovčanov, ktorí neprežili holokaust, si chceli aktivisti uctiť aj čítaním ich mien v mestskom rozhlase.

„Verím, že sa ako mesto, ktoré sa dôstojne hlási k posolstvu Oscarom oceneného filmu Obchod na korze, rázne vymedzíte voči šíreniu demagógie a nenávistnej rétorike predstaviteľov strany ĽSNS,“ vyzvali predstaviteľov mesta organizátori.

Protestujúci proti nenávisti a extrémizmu. Zdroj: Facebook/Michal Truban

Tento akt však primátor mesta Sabinov Michal Repaský (nezávislý) napokon zamietol. Správu priniesol prešovský Korzár. Čítanie mien obetí počas mítingu podľa jeho slov považuje za nedôstojné.

„Absolútne vylučujem túto možnosť. Myslíme si, že priestor na dôstojné čítanie mien obetí už tu raz bol a bude aj inokedy,“ vyjadril sa. Zároveň tiež zdôraznil, že zhromaždenie ĽSNS nemohlo mesto zakázať, keďže musia rešpektovať zákony.

"Vďaka parlamentnej demokracii bol zvolený Kotleba, vďaka parlamentnej demokracii som bol zvolený aj ja. Voliči Kotlebu sú aj voliči našich poslancov, aj primátora, lebo tu žijú v Sabinove. Chceme, aby to malo pokojný priebeh,“ dodal.

Na obe zhromaždenia, ktoré sa konali pár metrov od seba a v rovnakom čase, dohliadala polícia. Zaobišli sa bez fyzických stretov a násilností.