Vodiči, pozor na hmlu a poľadovicu! SHMÚ vydal výstrahu aj pre smog

BRATISLAVA – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na poľadovicu na celom území Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí do pondelka do 18.00 h. Informujú o tom meteorológovia na svojom webe.

"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava či pohyb osôb a infraštruktúra – rôzne typy vedenia," uviedli meteorológia. Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí na južnom Slovensku v niektorých okresoch Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja.

Zdroj: shmu.sk

Upozornenie pred smogovou situáciou pre častice PM10 platí v Ružomberku a okolí, pričom potrvá až do odvolania. Podľa meteorológov sú príčinami smogovej situácie vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný vplyv priemyslu a dopravy, ale aj nepriaznivé rozptylové podmienky vzhľadom na polohu v horskej doline.

Zdroj: shmu.sk

Cesty a horské priechody sú zjazdné, miestami je znížená viditeľnosť

Cesty a horské priechody na Slovensku sú zjazdné, miestami je znížená viditeľnosť. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Znížená dohľadnosť do 50 metrov je v lokalitách Šrobárová, Hurbanovo, Zemianska Olča, Komárno, do 100 metrov v lokalitách Šaľa, Tesárske Mlyňany, Beladice, Nitra-Čermáň, Gbelce, Nové Zámky a do 200 metrov v obvodoch Štúrovo, Zlaté Moravce, Nitra, Hliník nad Hronom, Vráble, Šurany a Košice-mesto.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, miestami suchý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach severného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého utlačeného snehu a na západnom Slovensku miestami vrstvou čerstvého snehu do dvoch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov sa nachádza na cestách II/584 Srdiečko - Bystrá, II/549 Úhornianske Sedlo - Krásnohorské Podhradie, II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v obvode Stakčín.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Herlianske Sedlo, Pezinská Baba a Príslop, kde sa na vozovke nachádza miestami kašovitý až utlačený sneh do dvoch centimetrov. Čerstvý sneh do jedného centimetra sa nachádza na HP Huty a poľadovica je na HP Zbojská.