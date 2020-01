VOĽBY 2020 Najväčšie zlatíčka z ĽSNS: Bitkári, neonacisti aj zločinci! Štrnásť KO kotlebovcov

Ondrej Ďurica (kandiduje z 12. miesta)

Ďurica je momentálne hovorcom strany ĽSNS a pôsobí ako asistent posllanca ĽSNS Rastislava Schlosára. Vo voľnom čase pôsobí ako frontman neonacistickej hudobnej skupiny Biely Odpor. Neonacistický charakter majú totiž texty piesní, ktoré táto kapela hrá. Na koncertoch sa dopustil hajlovania, a skandovania neonacistických pozdravov. Za takéto správanie bol už aj odsúdený okresným súdom v roku 2018, ktorý potvrdil, že Ďuricu môžu novinári vzhľadom na slobodu slova označovať za neonacistu a on musí ako verejná osoba takúto kritiku zniesť. Téme sa bližšie venoval denník SME.

Ondrej Ďurica Zdroj: Facebook/Ondrej Ďurica

Andrej Medvecký (kandiduje z 9. miesta)

Medvecký je obžalovaný za napadnutie Dominikánca Leniho Cruza v roku 2014. Spôsobili mu zranenia s dobou liečenia a práceneschopnosti v trvaní 30 dní. Pri skutku mali kričať „ty neger, rozkopte negra, k...t čierny," uviedol prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry Žilina Milan Cisarik. Keď Dominikánec spadol na zem, kopali ho do hlavy, bokov a rúk, pomocou ktorých sa bránil. Medvecký bol tiež na konci marca 2015 právoplatne odsúdený Okresný súdom v Ružomberku, keď šoféroval opitý. Zákaz viesť auto dostal na tri roky. Objavuje sa aj v prípade z januára 2014, kedy mal fyzicky napadnúť muža z Trstenej. Po hádke ho viackrát udrel dlaňou a aj päsťou priamo do tváre a zlomul mu nos. Na PN-ke muž strávil desať dní.

Andrej Medvecký Zdroj: Facebook/Andrej Medvecký

Peter Bahno (asistent poslanca Drobného)

Peter Bahno je muž, ktorý bol už odsúdený za ublíženie na zdraví a pôsobí ako asistent poslanca ĽSNS Stanislava Drobného. Ide o súdny proces z októbra roku 2013, kedy bol Bahno odsúdený Okresným súdom v Žiari nad Hronom za ublíženie na zdraví, pokusu zločinu ublíženia na zdraví, prečinu výtržníctva a zo zločinu obmedzovania osobnej slobody vo forme spolupáchateľstva. Dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na 5 rokov.

Milan Mazurek (kandiduje zo 150. miesta)

Asi najznámejší z členov strany Kotlebovcov-ĽSNS. Milan Mazurek sa minulý rok zviditeľnil hlavne procesom, ktorý sa odohrával na Najvyššom súde SR. Mazurek musel zaplatiť pokutu 10 000 eur za jeho výroky v rádiu Frontinus na adresu národnostných menšín. Na súde tvrdil, že záznam je sfalšovaný. Zároveň prišiel o mandát poslanca a v parlamente ho nahradil Milan Špánik, ktorý sa ideovo s ĽSNS už dlhšie nestotožňuje. Mazurek pokutu uhradil a zákon mu nezakazuje kandidovať znova. Ten tak urobil a kandiduje z posledného miesta kandidátky. Mazurek bol zároveň v skupine ľudí, ktorí hádzali kamene na zahraničné rodiny s deťmi pri hlavnej stanici v Bratislave. Na videu kričal viaceré hesla vrátane pokriku: "J***m vášho Alaha!". Zároveň je predsedom východoslovenského krajského klubu ĽSNS a figuruje ako člen prípravného výboru združenia Kulturblog, ktoré pravidelne zverejňuje videá na sociálnych sieťach.

Pod účtom Milana Mazureka sa ešte v roku 2016 na sociálnej sieti objavil pochvaľujúci komentár o Hitlerovi. "O tretej ríši vieme iba lži a rozprávy o 6 miliónoch a mydlách z židov. O Hitlerovi sa učia samé klamstvá," píše sa v komentári. Mazurekov komentár už dostupný nie je a sám exposlanec, podobne ako svojho času kolega Stanislav Mizík, odmieta, že by tento výrok písal on.

Milan Mazurek Zdroj: FOTO TASR - Pavol Zachar

Jozef Király (nekandiduje)

Király sa nelichotivo zviditeľnil v médiách minulý rok, keď na povrch vyplával prípad vraždy z okresu Poprad. Király mal na svojom dvore dobodať muža a prinútiť manželku, aby mu pomohla odstrániť telo. „V prípade, že sú medializované informácie pravdivé, naša strana sa od konania Jozefa K. v plnej miere dištancuje. Jedná sa o zlyhanie jednotlivca, ktoré nemá žiadny súvis s jeho členstvom v politickej strane," povedal k prípadu hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica. TV Joj informovala, že Király má byť predseda okresnej organizácie ĽSNS. Ďurica vzápätí povedal, že nejde o žiadneho funkcionára, ale o radového člena.

Vyšetrovateľ NAKA Východ spracoval dokonca podnet na väzobné stíhanie Jozefa Királyho, ktorý podľa doterajšieho vyšetrovania v stredu vo svojom dvore v okrese Poprad viackrát bodol Romana Alexu. Zraneniam na mieste podľahol. Király sa podľa polície nevedel zmieriť so snahou svojej manželky o rozvod. Preto sa rozhodol zatlačiť na ňu takýmto, brutálnym spôsobom. „Takýmto spôsobom si ju chcel zaviazať do budúcna, aby od neho neodišla, lebo majú spoločné kriminálne tajomstvo. Jozef telo svojej obete hodil do potoka Mlynica, do ktorého blízkosti sa presunul autom," popísala polícia. Mužovi za túto úkladnú vraždu hrozí 20 až 25 rokov väzenia.

Jozef Király (napravo od Milana Mazureka) Zdroj: YouTube/ĽSNS

Rastislav Rogel (nekandiduje)

Rogel bol dvakrát odsúdený za ublíženie na zdraví. Za jeho výrok z roku 2008 "Zabijeme vás, vy židovské svine, my sme Juden Mord!" bol odsúdený. Ide totiž o bývalého speváka neonacistických hudobných skupín Juren Mord (v preklade: vraždenie židov) a Krátky proces. Na koncerte sa objavoval s tričkom, na ktorom bol vyobrazený Adolf Hitler. Ide o najznámejšieho diktátora z čias druhej svetovej vojny, ktorý má na svedomí milióny životov.

Spomínaný Rogel bol tiež odsúdený v roku 2004 kedy spôsobil zranenia s dobou liečenia asi 5 mesiacov s trvalými následkami. Rogel mal na ruke zároveň vytetovaný hákový kríž. Za spomínaný výrok o židovských sviniach dostal 14 mesiacov podmienky za výtržníctvo, po odvolaní bol oslobodený. V roku 2016 kandidoval za ĽSNS zo 44. miesta.

Rastislav Rogel Zdroj: Tip čitateľa

Michal Buchta (asistent poslanca Mizíka)

Buchta, ako je už vyššie spomenuté, nekandiduje ako poslanec, ale pôsobí ako asistent poslanca Stanislava Mizíka. Ide o funkcionára strany ĽSNS a podpredsedu Ľudovej mládeže. V roku 2018 bol spolu s Jakubom Škrabákom (šéfom Slovenskej pospolitosti) a kontroverzným Jaroslavom Pagáčom, prezývaným ako Reborn, zadržaný políciu za šírenie extrémizmu. Stalo sa tak po domových prehliadkach. Všetkých troch mužov vtedy v putách priviezla ozbrojená eskorta na špecializovaný trestný súd do Banskej Bystrice. Súd ich nakoniec pustil. "Sudca nevyhovel návrhu prokurátora na vzatie môjho klienta do väzby, natoľko nezistil na takýto postup splnené zákonom vyžadované podmienky," povedal vtedy Tomáš Rosina, obhajca Michala Buchtu.

Michal Buchta Zdroj: Facebook/Michal Buchta

Rastislav Jakubík (nekandiduje)

Jakubík je okresný predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) v Leviciach. Toho dobehli fotografie z minulosti.

Rastislav Jakubík Zdroj: Facebook/Ján Benčík

Na nich pózuje s odhalenou hruďou, na ktorej má vytetovaný veľký železný kríž. Uprostred nej je umiestnený malý hákový kríž. Jakubík dnes tvrdí, že tetovanie s hákovým krížom na hrudi si dal pred rokmi odstrániť. Hovorí o tom, ako o mladíckej nerozvážnosti. Fotografie na sociálnej sieti prezentoval Ján Benčík. Propagácia nacistických symbolov je totiž trestným činom.

„Tieto tetovania sú už dávno neaktuálne. Vznikli zhruba pred desiatimi rokmi. Mrzí ma, že som si ich dal niekedy spraviť, bolo to z mladíckej nerozvážnosti, z nejakej recesie, možno z nejakej frajeriny pred dievčatami, proste bola taká doba. V tej dobe som bol iný človek,“ povedal Jakubík na tlačovej besede v Ivanke pri Nitre.

Zdroj: Facebook/Ján Benčík

Marek Kotleba (kandiduje z 22. miesta)

Brat predsedu Mariana Kotlebu, Marek Kotleba, si spolu s ďalším bratom Martinom založili internetový obchod na živnosť. Názov mal Marian Kotleba - KKK - anglická móda. O téme písali Hospodárske noviny. Živnosť vznikla 1. augusta 2006, pričom Kotlebovci sa obhajovali, že KKK prezentuje priezviska trocha bratov. Ide tiež o skratku známej rasistickej organizácie v USA pod názvom Ku Klux Klan.

Pri nákupe nad sumu 8818 ešte slovenských korún dostal zákazník teleskopický obušok. Slovenskej pospolitosti a banskobystrickým policajtom mala byť ponúknutá zľava 8,8 percent. Obchod Kotlebovcov mal ponúkať aj akciu 1488. Osoba, ktorá nakúpila tovar nad túto sumu, dostala sprej so slzným plynom k tomu. Marek Kotleba dostal trest 500 eur za prečin rozširovania extrémistických materiálov. Išlo totiž o oblečenie s neonacistickými symbolmi. Kotleba sa obhajoval tak, že netušil, že symboly môžu byť spojené s neonaciszmom.

Marek Kotleba Zdroj: Facebook/Marek Kotleba

Stanislav Mizík (kandiduje z 13. miesta)

Ďalšou zo známych tvárí ĽSNS je určite Stanislav Mizík, ktorý "nevie používať počítač". Obžalovaný bol z prečinu výroby extrémistických materiálov v jednočinnom súbehu s prečinom hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Išlo totiž o známy antisemitský facebookový status, ktorý bol na jeho účte zverejnený po tom, ako Andrej Kiska udeľoval štátne vyznamenania. V statuse bol kritizovaný pôvod ocenených ľudí. Často je spomínaný "židovský pôvod", "cigánske zvyky".

Mizík pri používaní počítača v parlamente Zdroj: Facebook/Zomri

O Kiskovi sa v úvode píše ak oo človeku, ktorý sa "buď zbláznil, alebo vedome degradoval slovenské vyznamenania". Mizík sa na súde "úspešne" obhájil tvrdením, že "nevie používať počítač". Z parlamentu sú pritom viaceré zábery, ako ho používa. Ide o oblastného predsedu ĽSNS pre okresy Revúca a Rožňava. O Mizíkovej neschopnosti využívať výpočtovú techniku hovoril aj terajší europoslanec Milan Uhrík.

Stanislav Mizík Zdroj: TASR/Michal Svítok

Miroslav Suja (kandiduje z 15. miesta)

Vráťme sa teraz do 90. rokov, kedy na Slovensku vybuchovali autá, alebo sa bežne prepadávali podniky. Išlo o drsné "mafiánske" obdobie, ktorým si naša krajina prechádzala. Významnou postavou a najvyšším "bossom" bol vtedy Mikuláš Černák. Práve Miroslav Suja vtedy pôsobil ako tzv. "Černákov vojak", na čo upozornil aj blogger Radovan Bránik.

Černákovi totiž robil ochrankára. Bol stíhaný za vydieranie a odsúdený za ťažké ublíženie na zdraví a na štyri a pol roka podmienečne za ťažšiu dopravnú nehodu. Mafiánska spoločnosť bola jeho bežným prostredím, v ktorom sa vtedy pohyboval. Z týchto osôb spomenieme napríklad Dušana Borženského, Alojza Kromku (Čističa), Karola Mella či Tibora Pápaya (popravený v Dunajskej Strede v roku 1999 v bare Fontána). Dnes kandiduje za ĽSNS na 15. mieste kandidátnej listiny.

Zdroj: Facebook/Radoslav Bránik, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko - oblasť Detva, Lučenec a Poltár

Anton Grňo (kandiduje zo 41. miesta)

Výber uzavrieme Antonom Grňom, ktorý za ĽSNS kandiduje zo 41. miesta. Ide o neúspešného kandidáta na post primátora Bánoviec nad Bebravou za rovnakú stranu. V minulosti sa objavil s tričkom, na ktorom je vyobrazený prezident prvého slovenského štátu Jozef Tiso. Ten bol neskôr za svoje činy po druhej svetovej vojne popravený. Grňo sa tiež zdravil gardistickým pozdravom "Na stráž!", pričom bol obvinený z prečinu prejavu sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Anton Grňo Zdroj: Facebook/Tono Anton Grno

Marek Darmo (kandiduje zo 149. miesta)

Darmo sa zviditeľnil pomerne nedávno počas toho, ako ho zastavila policajná hliadka. Tým neskôr mal vynadať o čom svedčí aj príspevok polície, ktorá o tom hovorila na sociálnej sieti. "Policajti zastavili vodiča, ktorý mal krátko pred tým na jednej z križovatiek vo Zvolene cez otvorené okno svojho vozidla vykrikovať na hliadku, v ktorej jeden z policajtov prostredníctvom telefónu dostával pokyny k ďalšiemu plneniu jeho služobných úloh. Vodič po zastavení vystúpil z vozidla a povýšeneckým správaním pristúpil k policajtom a začal im hrubo a vulgárne nadávať. Vodič predložil hliadke doklady a vo vulgarizmoch pokračoval ďalej. Následne si vyhotovil aj "selfie" fotografiu, s ktorou sa neskôr "pochválil" aj na svojej stránke na sociálnej sieti. Po tom, ako policajti arogantnému vodičovi doklady vrátili, "rozlúčil" sa s nimi povýšeneckými vyhrážkami a zakončil to opäť vulgárnym slovníkom. Konkrétnosti uvádzať radšej nebudeme," písala polícia na Facebooku.

Darmo na sociálnej sieti tvrdil, že mu prekážalo, keď videl ako policajt v motorovom vozidle telefonuje. Na semafóroch zastavili obidve vozidlá a Darmo po sa otvorení okna údajne pýtal policajtov, či je to počas služby normálne. Tí ho neskôr zastavili a potom sa odohral spomínaný incident.

Marek Darmo počas toho, ako ho zastavili policajti Zdroj: FB/M. D.

Marian Kotleba (predseda Kotlebovci - ĽSNS)

Finále ĽSNS - samotný predseda Marian Kotleba. Ten mal mať nemanželské dieťa. Ísť malo o 16-ročnú študentku Dominiku. Tá tvrdila, že otcom dieťaťa je práve Kotleba. Dokonca sa pošuškávalo aj o tom, že keď otehotnela, mala mať čerstvých 15 rokov. Ich vzťah Topkám potvrdila aj Kotlebova súčasná, ešte stále manželka, Frederika. "Áno, chodili spolu, ale to dieťa nie je Marianovo," povedala nám Frederika.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kotleba si mal dať spraviť aj testy DNA. "Chcela od neho asi peniaze, neviem," hovorí pani Kotlebová. Kotleba sa neskôr oženil s 18-ročnou Frederikou, ktorých vzťah je teraz údajne takmer na bode mrazu. Už počas leta bolo vídať Kotlebu v spoločnosti iných žien, najčastejšie aj so svojou asistentkou Kristínou Laššákovou. Manželia Kotlebovci sa však tvárili, že je všetko v poriadku a z dovolenky v Egypte dokonca poslali fotografiu, na ktorej vyzerajú ako šťastná rodina. Frederika vśak nakoniec aj tak podala žiadosť o rozvod.