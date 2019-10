Kotlebu dobieha minulosť a záľuba v mladých dievčatách: Frederika prehovorila o nemanželskom dieťati

BANSKÁ BYSTRICA - Do viacerých redakcií prišiel tip o tom, že predseda extrémistickej strany ĽSNS Marian Kotleba má mať nemanželské dieťa. Opäť ide o ženu, ktorá je o 15 rokov mladšia.

Marian Kotleba je v Banskej Bystrici známy aj ako učiteľ gymnázia, ktorý mal rád študentky. Jednou z nich mala byť aj vtedy 16-ročná Dominika. Mladučká študentka otehotnela a tvrdila, že otcom dieťaťa je práve Kotleba.

Dokonca sa pošuškávalo aj o tom, že keď otehotnela, mala mať čerstvých 15 rokov. Ich vzťah nám potvrdila aj Kotlebova súčasná, ešte stále manželka, Frederika. "Áno, chodili spolu, ale to dieťa nie je Marianovo," povedala nám Frederika. Kotleba si mal dať spraviť aj testy DNA. "Chcela od neho asi peniaze, neviem," hovorí pani Kotlebová.

Frederika po rozchode s Kotlebom zmenila imidž. Zdroj: Jan Zemiar ​

Paradoxom ale je, že Frederika a Dominika sú kamarátky. "No my sme sa vlastne tak spoznali, že som chcela vedieť, či je to s tým dieťaťom pravda. Ale ono sa na Mariana ani nepodobá. Teraz sme kamarátky, býva tu kúsok, chodíme spolu von," prezradila Frederika.

Snažili sme sa zatihnúť aj Dominiku, tá nám však neotvárala. Kotleba má byť momentálne na východe.

Zdroj: Tip čitateľa

Páčia sa mu mladé

Marian Kotleba sa oženil v roku 2014. Za ženu si zobral vtedy 18-ročnú Frederiku, vzťah mali mať pritom od jej 16-rokov. Po dvoch rokoch od svadby sa im narodil syn Ľudovít. Manželstvo však nemalo dlhú životnosť a po piatich rokoch prišla vážna kríza.

Už počas leta bolo vídať Kotlebu v spoločnosti iných žien, najčastejšie aj so svojou asistentkou Kristínou Laššákovou. Manželia Kotlebovci sa však tvárili, že je všetko v poriadku a z dovolenky v Egypte dokonca poslali fotografiu, na ktorej vyzerajú ako šťastná rodina. Frederika vśak nakoniec aj tak podala žiadosť o rozvod.