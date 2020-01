Emotívny začiatok megaprocesu: Mrazivé slová! Marček opísal vraždu, vyškerená Zsuzsová a Kočner vinu popreli

dnes pokračuje hlavné pojednávanie v prípade obžalovaných z vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára.

jediný Miroslav Marček priznal vinu,

Marček vypovedal takmer tri hodiny, iba jeho výpoveď je pre obhajobu dôveryhodná

Kočner opäť aj so svojím obhajcom obžalobu spochybnil, jeho výsluch trval najkratšie

Rodičia zavraždených si opäť vypočuli, čo sa v osudný večer stalo

Prvý deň sprevádzali silné emócie i plač

Dnes majú vypovedať rodičia Kuciaka a Kušnírovej, pre senát si sadne aj Zoltán Andruskó

prečítajte si, ako prebiehal prvý deň hlavného pojednávania

Miroslav Marček priznal vinu v plnom rozsahu: Je mi to ľúto

Miroslav Marček sa po Andruskóovi rozhodol priznať vinu ako druhý. Vypovedal takmer tri hodiny. „Chcem sa ospravedlniť poškodeným za ujmu, ktorú sme im spôsobili, nič to nedokáže nahradiť. To, že som ich vídaval v televízii a videl som ich bolesť, ma prinútilo rozprávať, čo sa stalo. Je mi to ľúto, ale nedokážem to nijak odčiniť,“ začal svoju výpoveď na pondelkovom hlavnom pojednávaní jeden z obžalovaných Miroslav Marček. Ten sa nebude ďalších pojednávaní zúčastňovať. Marček po ospravedlnení prešiel k opisu chladnokrvnej dvojitej popravy.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Andruskó oslovil Szaóa s požiadavkou na likvidáciu prokurátora Žilinku a následne na likvidáciu Kuciaka. Szabó to posunul Marčekovi. Nasledovali informácie o Kuciakovi, ktoré im zabezpečil Andruskó. Ďalším krokom bolo zabezpečiť zbraň. Opísal niekoľko februárových prehliadok vo Veľkej Mači, počas ktorej zisťovali Kuciakov harmonogram.

Priznanie k vražde

Marček sa postupne rozrozprával o dni, kedy zavraždil Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Pôvodne mal Kuciaka zabiť dva dni predtým, nevyšlo to. „21. februára sme sa vrátili, išli sme tam s pánom Szabóom na Citroene Berlingo. Peši som prešiel okolo ihriska až do domu. Nesvietilo sa, bolo zamknuté. Počkal som v letnej kuchynke, trvalo to dosť dlho. Potom sa spolu vrátili pán Kuciak a pani Kušnírová. Čakal som na vhodnú príležitosť. Slečna Kušnírová išla na toaletu. Zazvonil som, otvoril pán Kuciak a strelil som ho do hrude. Nanešťastie som zbadal ďalšiu osobu, keď slečna Kušnírová vošla dnu, vystrelil som, vedel som, že je mŕtva. Tam sa zasekla zbraň, záver dobre nedosadol. Dvakrát som obtiahol zbraň, aj to vyhodilo muníciu. Pri odchádzaní som ešte raz vystrelil na Jána Kuciaka, ktorý ležal na schodoch. Zatvoril som za sebou dvere, aj vonkajšiu bránu na dvore. Zavolal som pánovi Szabóovi, aby po mňa prišiel. Šli sme do Kolárova a zbavili sme sa zbraní, tlmičov, ostalo len puzdro,“ dodal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Smrť Kušnírovej bola nešťastná náhoda. „Keď som usmrtil Kuciaka, vtedy sa chytil dverí a padal na zem. Vtedy som za dverami zbadal slečnu Kušnírovú. Nevedel som, že tam stojí. Vzhľadom na to, že som nemal kuklu, nebolo možné konať inak.“ Marček uviedol, že nevedel, o koho ide, iba že písal niečo, čo nemal. Andruskó na čin naliehal.

Zomreli dvaja ľudia? Dobre

Skutok sa mal udiať ako únos a následnou vraždou. Telo sa nemalo nájsť. „Áno, počítalo sa s únosom. Malo sa to ale skončiť v každom prípade to vraždou.“ Andruskó, Szabó a Marček sa o vražde rozprávali medzi 5. a 16. februárom. Podľa Andruskóa je v dnešnej dobe nereálne niekoho uniesť, preto pristúpili rovno k vražde.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Keď Andruskóovi povedal, že došlo k vražde, nerozhodilo ho to. „Povedalo sa mu, že zomreli dvaja ľudia, pousmial sa a povedal, že dobre.“ Marček zároveň uviedol povedal, že Andruskó mu Zsuzsovú nikdy nespomínal. Marček na záver výsluchu dodal, že spraví všetko preto, aby nahradil škodu. Výsluch Marčeka sa končí.

Prečo Marček vraždil?

19. február 2018. „Išli sme tam so zámerom zavraždiť Jána Kuciaka, v kuchynke som videl dve osoby, tak som sa otočil a išiel preč. Prezvonil som mu na jeho súkromny telefón, lebo na jeho pracovný si zabudol simkartu,“ uviedol.

21. február 2018. „Asi narážate na to, prečo som neupustil vtedy. Pán Andruskó dosť tlačil na to, že to je súrne urobiť, preto som sa rozhodol konať. Andruskó zakaždým hovoril, že už to malo byť. On to hovoril vždy na všetko,“ dodal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Rozhodli ste sa konať tak, ako ste konali. Hovorili ste, že finančná situácia bola taká, že ste mali príjem. Prečo ste sa k tomuto kroku odhodlali, aj keď ste prvýkrát upustili?“ spýtala sa predsedníčka senátu Ružena Sabová. „Musím na to odpovedať? Tomáš Szabó je moja rodina, nechcem všetko hádzať na neho. Ja som tiež dospelý človek, mohol som sa rozhodnúť inak, nerozhodol,“ povedal.

Zsuzsovú ani Kočnera nepoznám, Marček je môj bratranec

Ako druhý vypovedal Tomáš Szabó, ktorého výpoveď na rozdiel od Marčeka bola kratšia. Kým Marček hovoril spontánne, Szabó sa držal poznámok na papieri. Často robil pauzy vo výpovedi a čítal poznámky. Svoju výpoveď začal nezrovnalosťami počas domovej prehliadky. Podľa neho žiadny pes pri prehliadke nebol a nemohli ho použiť, pretože Szabó mal tiež psov. „Ďalej náboje neboli na mieste, na ktorom uviedli, že boli.“ Podľa Szabóa táto časť obžaloby nie je pravdivá.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ani Szabó nechcel odpovedať na žiadne otázky, iba vypovedať k bodom. Vyjadril sa k vzťahu s obžalovanými. „Marček je môj bratranec, s Andruskóom sme kamaráti, Kočnera nepoznám a Zsuzsovú len z videnia, keďže som bol policajt v Komárne,“ uviedol Szabó s tým, že sa s ňou nikdy nerozprával.

Mali sme niekoho prefackať

Szabó uviedol, že sa ho Andruskó pýtal, či nepozná niekoho, kto by vedel dotyčnú osobu „prefackať“. Szabó oslovil Marčeka, keďže mal dlžoby a súrne potreboval peniaze. „Spoločne sme prišli za Zoltánom Andruskóm a začal nám vysvetľovať, že je to mladý novinár, meno nepovedal. Malo za to byť 1500 eur.“ Podľa Szabóa do toho Marček šiel, lebo potreboval peniaze. „Andruskó uviedol, že za týždeň dva bude vedieť, o koho ide. Vraj ide o mladého novinára Jána Kuciaka. Ja som o ňom nikdy nepočul, rovnako ani Marček.“ Szabó zopakoval, že Andruskó následne zháňal informácie o Kuciakovi.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Szabó uviedol, že Marček inicioval prehliadku domu Kuciaka. „Keď sme už tu, poďme sa pozrieť, kde býva, spýtal sa ma Marček. Ja že ty vieš kde býva? On uviedol, že áno.“ Szabó sa vraj Marčeka pýtal, prečo tam toľkokrát musia ísť. „Vraj si to chcel lepšie obzrieť,“ vypovedal Szabó. „Stále, keď sme chodili do Veľkej Mače, tak mi povedal Marček, že choď sa povoziť. Tak na pol hodinu. Ja som nevedel, čo robí. Potom som mu povedal, že sa mi tam nechce stále chodiť,“ uviedol. „Poslednýkrát sme tam boli 21. februára. Prišiel za mnou a pýtal sa, či pôjdem do tej Mače. Ja, že dobre, poslednýkrát.“

Vraj našiel dve mŕtvoly

Podľa Szabóa mal Marček pri sebe vyskakovací obušok, vraj zistil, že Kuciak je boxerista. „Tak som mu povedal, že maximálne dostaneš na p*ču.“ Szabó opísal ako čakal s naštartovaným autom. Marček mal po návrate jednu stranu nohavíc zablatenú. Následne sa pýtal Marčeka, prečo je taký zablatený, či sa pobili. „Povedal mi, že vošiel do domu a videl dvoch mŕtvych. Tak som mu povedal, že najlepšie by to bolo nahlásiť na polícii. Ale on, že nebude nič nahlasovať, lebo kvôli mne do basy nepôjde.“ Szabó potom zavolal Andruskó a šli za ním do Chotína.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Szabó uviedol, že bol na akcii, na ktorej bol so Zoltánom Andruskóm. Pýtal sa ho, ako to bolo s tým novinárom. „Bude lepšie, keď sa nebudeš pýtať. Povedal mi, že sa nemám starať do toho, lebo ja a moja rodina budú mať problémy. Vraj sú za tým mocnejší ľudia.“

Nemám s tým nič spoločné, neviem, čo si to vymyslel

Szabó sa vyjadril aj k vražde Petra Molnára. Podľa neho ide len o nezmysly a Marček bol čudný. „Ja s tým nemám nič spoločné, neviem prečo si to na mňa Marček vymyslel. V poslednej dobe sme nemali dobré vzťahy ako na začiatku. Možno kvôli priateľke, neviem. Neviem, čo sa s ním stalo. Úplný nervák sa z neho stal. Myslím si, že už dlhšiu dobu mal problémy a nechcel mi to povedať do očí, teda možno sa bál. Už keď sme si založili obchod, začali problémy, úplne ho zničil.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Szabó uviedol, že o problémoch vedia všetci v rodine. „Ja som s Molnárom nemal žiaden problém. Boli sme niečo medzi kamarátmi a známymi.“ Aj naďalej si pomáhal poznámkami z papiera. Na otázky neodpovedal a jeho výpoveď považujú obhajcovia poškodených aj prokurátori za nedôveryhodnú. Marček sa odmietol vyjadriť.

Zsuzsová bude vypovedať až po Andruskóovi

Alena Zsuzsová je v prípade vraždy obžalovaná zo sprostredkovania trestného činu medzi objednávateľom a ďalšími obžalovanými. Počas celého pojednávania mala úsmev na tvári. „Som nevinná,“ povedala na úvod pojednávania. Jej obhajkyňa uviedla, že obžaloba je nedôvodná. Pri výsluchu najprv uviedla, že bude vypovedať v plnom rozsahu a odpovedať na všetky otázky, no až po výpovedi Zoltána Andruskóa. Súd to zamietol a vypovedala ako tretia v poradí. Zsuzsová odmietla v úvode odpovedať na otázky. Na súde bola preto stručná.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zo spoluobžalovaných pozná len Kočnera a bližšie sa vyjadrila iba k jeho osobe. „Je môj veľmi dobrý priateľ a krstný otec mojej dcéry,“ povedala. Kočnera spoznala začiatkom roka 2012. „Náš vzťah bol zo začiatku, dá sa povedať, nezáväzné flirtovanie, potom hra kto z koho. Nakoniec, keď sme si vysvetlili, kto sa prečo a ako správal, kto koho skúšal a on si potvrdil, že nie som žiadna zlatokopka a ja som si potvrdila to, že ma za ňu nemá, tak sme sa stali veľmi dobrými priateľmi,“ rozprávala ďalej Zsuzsová.

Krstný otec Kočner

O dva roky neskôr dostala Zsuzsová ponuku. „Vtedy mi kvôli mojej chorobe ponúkol, že sa stane krstným otcom mojej dcéry.“ Po celé roky žiadala Kočnera, aby mohla pracovať a údajne jej bolo nepríjemné, že posledné štyri roky jej prispieval na dcéru. Opísala, ako jej platil dovolenky, na ktoré chodila s dcérou a ostatné dary. „Opakovane mi povedal, že nemá pre mňa žiadnu prácu. Teda mal, ale v Báči alebo na Donovaloch. Povedal mi, nech si rozdelím peniaze, ktoré dáva mojej dcére a nech si splatím všetky dlhy a exekúcie a keď budem čistá potom mi pomôže.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dlhy splácala niekoľko rokov. „Pán Kočner mi nikdy nedal žiadnu sumu. To, čo som pre neho robila, bolo tlmočenie do taliančiny alebo maďarčiny alebo som mu hľadala nehnuteľnosti o ktoré mal záujem,“ uviedla s tým, že nie je pravda, že jej Kočner dal nejaké auto. „Čo sa týka pána Kočnera, nikdy si u mňa žiadnu vraždu neobjednal. Nikdy sa ani nesprával tak, že by chcel niekomu fyzicky ublížiť,“ dodala Zsuzsová.

Nepoznám ani Marčeka, ani Szabóa, ani Kuciaka, ani Kušnírovú

Zsuzsová odmietla vinu v plnom rozsahu a uviedla, že ide len o mediálnu a štvavú kampaň. „Od pána Andruskóa som si v živote žiadnu vraždu neobjednala. Nikdy som mu za takýto skutok nedala peniaze. Jediné, čo som si od neho objednala, bola pizza alebo denné menu, čistenie bazéna a prerábka izby mojej mamy. Všetky tvrdenia Andruskóa sú klamstvá a počas súdneho pojednávania ich dokážem,“ povedala Kočnerova volavka s tým, že dôkazy voči jej obžalobe dokáže vysvetliť a vyvrátiť. „Sú absurdné.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Marčeka a Szabóa údajne vôbec nepozná. „Vedela som len to, že Andruskó pozná niekoho z Kollárova,“ uviedla na adresu vraždy Molnára a vzťahu s Marčekom a Szabóom. „Ani pána Jána Kuciaka, ani slečnu Kušnírovú nepoznám. Nikdy som ich nevidela, nebola som s nimi v žiadnom kontakte. O Kuciakovi som vedela len z medializovanej kauzy, kedy podal na neho trestné oznámenie na Kočnera. O slečne Kušnírovej som sa dozvedela až po jej smrti,“ dodala Zsuzsová, ktorej úsmev z tváre väčšinou nezmizol.

Chladný a stručný Kočner

Najkratší bol výsluch Mariana Kočnera. Na úvod povedal, že z obžalovaných pozná len Zsuzsová, k ostatným sa odmietol vyjadriť. Okomentoval len bod tri, teda nedovolené ozbrojovanie, ku ktorému sa priznal. „Náboje pochádzajú z čias základnej vojenskej služby. Nezlikvidoval som ich, zabudol som na nich. Mrzí ma to, že som ich zabudol odovzdať.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

K vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa vyjadril stručne. „Keďže máme ja aj môj obhajca výhrady k obžalobe, nebudem sa vyjadrovať k obžalobe, nebudem odpovedať na otázky, budem sa vyjadrovať len ku konkrétnym dôkazom,“ skončil Kočner. Počas celého pojednávanie si písal lístočky so svojím obhajcom Marekom Parom a mal na tvári úsmev.