MIMORIADNE Nález TELA v obľúbenej rekreačnej oblasti: Na mieste sú kriminalisti!

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Obľúbená rekreačná oblasť Zelená voda sa dnes ráno prebudila do tragického dňa. V areáli strediska bolo nájdené telo 68-ročného muža, ktorému už záchranári nedokázali pomôcť. Prípad okamžite prevzala kriminálna polícia, ktorá na mieste zaisťuje stopy. Okolnosti úmrtia sú natoľko vážne, že vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre zločin zabitia.
Na miesto boli okamžite vyslané policajné hliadky, ktoré okolie nálezu uzavreli. Prípad je o to znepokojujúcejší, že si ho do rúk prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Nového Mesta nad Váhom. „V danej veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin Zabitie,“ potvrdila trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Či išlo o nešťastnú náhodu, zdravotné problémy alebo cudzí zásah, je nateraz predmetom intenzívneho vyšetrovania. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.