AKTUÁLNE Zásadný posun v prípade útoku na Ferenčáka: Polícia mala zadržať útočníka!

KEŽMAROK - V prípade napadnutia Jána Ferenčáka malo prísť k posunu. Podľa medializovaných informácií mala polícia zadržať útočníka, ktorý v sobotu 25. apríla večer počas podujatia Knockout 8 v Aréne Kežmarok, poslanca napadol.
Nezaradený poslanec Národnej rady Ján Ferenčák bol v sobotu fyzicky napadnutý v prítomnosti svojej dcéry. Útočník ho udrel do hlavy. Informoval o tom v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Uviedol, že útočníka nepozná. Išlo podľa neho o statného muža, ktorý ho napadol zozadu.
„Bol som inzultovaný úderom do hlavy. Spadol som, následne možno keby som nespadol, tak ten útok by pokračoval. Keď som sa postavil, tiekla mi krv a točilo sa mi v hlave a videl som, ako uteká táto osoba späť do miestnosti, kde sa končilo jedno podujatie,“ priblížil Ferenčák s tým, že ihneď kontaktoval políciu. Zvažuje aj nejakú formu ochrany.
Ferenčák so zraneniami skončil na pohotovosti, ukázalo sa, že počas útoku utrpel otras mozgu. Informoval o tom Denník N. Navyše oznámil aj nový posun vo vyšetrovaní prípadu. "Vyšetrovanie činu prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite, protizločinecká jednotka v Košiciach," povedal denníku, no nateraz konkrétnosti vynechal.
V prípade malo prísť k ďalšiemu posunu. Portál Aktuality s odvolaním sa na svoje informácie v pondelok dopoludnia uviedol, že polícii sa už podarilo útočníka zadržať. Ako píšu, pôvodne na základe svedeckých výpovedí polícia zadržala a vypočúvala iného muža, ktorý napadnutie politika nespravil.