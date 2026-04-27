Pondelok27. apríl 2026, meniny má Jaroslav, zajtra Jarmila

Križovatka D2-Rohožník je stavba menšia rozsahom, no veľká významom, uviedol Ráž

Jozef Ráž mladší
Jozef Ráž mladší
TASR

BRATISLAVA - Diaľničná križovatka D2-Rohožník je síce stavba menšieho rozsahu, no s o to väčším významom pre región. Na mieste výstavby novej diaľničnej križovatky to pri pondelkovom poklepaní základného kameňa povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Zvýraznil primárny cieľ diela, ktorého dokončenie umožní odklon ťažkej kamiónovej dopravy, prechádzajúcej z neďalekej cementárne v Rohožníku obývanou časťou Malaciek, navyše v miestach, kde sa nachádza nemocnica. „Otvorenie tejto križovatky bude mať preto okamžitý efekt, ktorý obyvatelia pocítia,“ zdôraznil minister. Poukázal tiež, že križovatka pozitívne neovplyvní len dopravu, ale aj kvalitu ovzdušia a životné prostredie. „Toto je ukážkový príklad naplnenia cieľov, ktoré od nás Európska únia pri takýchto projektoch očakáva,“ skonštatoval.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano je presvedčený, že diaľničná križovatka D2-Rohožník je ukážkovým príkladom aj v rámci konkrétnej pomoci EÚ slovenským regiónom. „Financovaný je de facto len z eurofondov,“ argumentoval. Upozornil, že plánované dielo je zaradené medzi projekty európskeho strategického významu - jednak tým, že bude súčasťou hlavného dopravného koridoru TEN-T, ale aj spôsobom duálneho využitia, keďže križovatka vytvorí priame a bezpečné napojenie vojenského výcvikového priestoru Záhorie a vojenského letiska Kuchyňa na diaľnicu D2.

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček nepredpokladá, že stavba si vyžiada dlhodobé obmedzenia premávky na diaľnici D2. „Samozrejme, stavba bude v priamom dotyku diaľnice a pri plánovaných premosteniach budú obmedzenia potrebné, budeme sa však snažiť, aby boli krátkodobé a termínovali sa na nočné hodiny,“ uviedol Macháček. Poukázal pritom aj na skúsenosti s výstavbou rozšírenej diaľnice D1 pri Bratislave. Zástupca zhotoviteľa Róbert Šinály upozornil, že samotným prácam na stavenisku bude predchádzať projektová príprava a získanie stavebného povolenia, samotná stavba by sa tak mala podľa neho začať na budúcu jar.

Primátor Malaciek Juraj Říha označil poklepanie základného kameňa diaľničnej križovatky za vyústenie vyše desaťročného úsilia a komunikácie s NDS a rezortom dopravy o možnosti realizácie plánovaného variantu. „Zároveň je to aj nádej a dôkaz pre tých, ktorí možno už po tých rokoch neverili, že sa podarí v Malackách znížiť tranzit kamiónovej dopravy,“ uviedol. Pripomenul, že komplexným spôsobom by záťaž automobilovou dopravou v meste mala znížiť synergia s ďalšími plánovanými projektmi - križovatkou D2-Studienka a severným obchvatom mesta.

NDS podpísala zmluvu na výstavbu križovatky Rohožník so zhotoviteľom 10. apríla, účinnosť nadobudla 14. apríla. Víťaz v tendri - združenie EUROVIA-SMS D2 križovatka Rohožník, zrealizuje dielo za 16,82 milióna eur bez DPH, práce majú byť ukončené v lehote 1000 dní. Mimoúrovňová križovatka sa napojí na diaľnicu D2 prostredníctvom prídavných pruhov. Z oboch smerov diaľnice D2 bude možné využiť pripojenie na okružnú križovatku na ceste druhej triedy. Vybudujú sa tiež dva dva mosty, 1,5 kilometra protihlukových stien a pribudne aj oplotenie. Výstavba si takisto vyžiada niekoľko preložiek inžinierskych sietí.

