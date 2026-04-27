Pondelok 27. apríl 2026

Predseda ÚRSO je vo vážnom konflikte záujmov! Vláda by ho mala odvolať, uviedla SaS

predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )
BRATISLAVA - Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi (ÚRSO) Jozef Holjenčík je vo viacnásobnom konflikte záujmov, čo ohrozuje nezávislé rozhodovanie úradu pri regulácii cien energií. Upozornili na to v pondelok predstavitelia opozičnej SaS. Vyzvali preto vládu, aby čo najskôr schválila návrh na jeho odvolanie.

„A takisto vyzývame prezidenta, aby keď dostane túto výzvu, aby v záujme všetkých spotrebiteľov, nielen domácností, ale aj firiem, naozaj konal, a to pre dôvodné podozrenie z porušenia nezávislosti predsedu úradu, ako aj z dôvodu, že on sám podniká a poskytuje služby regulovaným subjektom a jeho blízke osoby boli v minulosti zamestnancami týchto spoločností. Toto je naozaj evidentné porušenie zákona o regulácii sieťových odvetví a bohužiaľ, práve na takéto kšefty, na takýchto krivých ľudí doplácame my všetci,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v Národnej rady (NR) SR poslanec za SaS a člen výboru pre hospodárstvo Karol Galek.

Opätovne ho do funkcie dosadila súčasná vláda

Pripomenul, že Holjenčík už raz musel z tohto úradu v minulosti odísť. Opätovne ho do funkcie dosadila súčasná vláda. Jeho aktivity a rôzne podozrenia podľa poslanca vyšetruje aj európska agentúra pre regulačné úrady ACER. „A to z dôvodu, že ide o naozaj masívny a evidentný konflikt záujmov,“ podčiarkol Galek s tým, že ide o tri základné podozrenia. Prvým je, že Holjenčík reguluje aj sám seba. Napriek tomu, že už dávnejšie deklaroval, že skončil svoju činnosť ako súdny znalec v oblasti energetiky, napríklad jeho majetkové priznanie za rok 2024 ukázalo, že mal príjem aj z tejto činnosti. Takéto znalecké posudky sa pritom využívajú ako podklady pri regulácii cien energií.

Druhým podozrením je podľa Galeka „preukázateľný rodinný biznis“ s regulovanými subjektmi. „Konkrétne jeho manželka a syn založili neziskovú organizáciu, ktorá sa volá Terézia a táto, čuduj sa svete, prijíma naozaj nemalé, veľmi štedré dary od firiem, ktoré regulačný úrad reguluje,“ priblížil opozičný poslanec. Za tretiu podozrivú okolnosť označil prepojenie Holjenčíkovej dcéry na prepravcu plynu Eustream, pre ktorý v minulosti pracovala a ktorý je zároveň regulovaným subjektom. „A ja sa teda pýtam, ako môže byť predseda regulačného úradu objektívny voči regulovaným subjektom?“ vyhlásil Galek.

Podľa poslanca SaS a podpredsedu finančného výboru parlamentu Mariána Viskupiča je Holjenčík symbolom rastúcich cien energií na Slovensku. „Ak chce premiér Robert Fico aspoň vytvárať zdanie, že mu záleží na regulácii cien energií, musí Holjenčík skončiť. Som presvedčený, že jeho odchod by bol začiatkom znesiteľnejších cien, ktoré dnes platia naši občania. Pán Holjenčík totiž neustále hľadá cestičky a spôsoby, ako poplatky zvyšovať a dôsledok je jediný, ľudia platia stále viac,“ doplnil opozičný poslanec.

