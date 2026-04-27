Rázny krok! USA mali obmedziť zdieľanie informácií zo satelitov o jadrových zariadeniach KĽDR

SOUL - Spojené štáty údajne obmedzili prístup Južnej Kórey k spravodajských informáciám týkajúcim sa severokórejských jadrových zariadení. Vraj tak urobili na protest proti tomu, že juhokórejský minister pre zjednotenie Čong Tong-jong zverejnil informácie o zariadení na obohacovanie uránu v Kusongu (KĽDR), uviedli v pondelok zdroje. Informuje správa agentúry Jonhap.
USA údajne obmedzili zdieľanie informácií získaných zo satelitov. Juhokórejská armáda tvrdí, že rozhodnutie Washingtonu nijakým spôsobom neovplyvnilo jej pripravenosť, no pretrvávajú obavy, že by mohla vzniknúť medzera v schopnosti sledovať situáciu na severe. K obmedzeniu vraj došlo po tom, čo minister pre zjednotenie počas zasadania parlamentu označil minulý mesiac severokórejskú oblasť Kusong za jedno z troch miest, kde sa nachádzajú zariadenia na obohacovanie uránu. Išlo o zriedkavé zverejnenie informácií o Severnej Kórei.
Podľa Jonhap USA vyjadrili nespokojnosť so zverejnením týchto údajov, o ktorých sa domnievajú, že vychádzajú zo spravodajských informácií poskytnutých Washingtonom. Ministerstvo pre zjednotenie minulý týždeň uviedlo, že šéf rezortu vo svojich vyjadreniach použil „verejne dostupné informácie“. Soul ani Washington doteraz oficiálne nepotvrdili, že v Kusongu sa nachádza jadrové zariadenie, pričom identifikovali iba Jongbjon a Kangson. Od roku 2010 však exitovali špekulácie o tom, že sa do Kusongu umiestnili jadrové zariadenia, pričom americký think tank v roku 2016 označil miesto za potenciálnu lokalitu obohacovania uránu. Vojenskí predstavitelia Soulu tvrdia, že obmedzenie nemalo bezprostredný vplyv na ich schopnosť zhromažďovať spravodajské informácie. Armáda sa zároveň usiluje zabezpečiť vlastné vojenské prieskumné satelity.