Slovensko podalo žalobu! Ide o rozhodnutie EÚ ukončiť dovoz ruského plynu

BRATISLAVA - Slovensko podalo minulý týždeň skôr ohlásenú žalobu proti rozhodnutiu Európskej únie postupne ukončiť dovoz ruského plynu do európskeho bloku. ČTK o tom dnes informovalo tlačové oddelenie ministerstva spravodlivosti. Žalobu v uvedenej záležitosti predtým podalo na súd EÚ aj Maďarsko.
Slovensko aj Maďarsko hlasovali proti nariadeniu ohľadom dovozu ruského plynu. Vzhľadom na zvolený postup prijímania tohto dokumentu však nebol na jeho schválenie potrebný jednomyseľný súhlas. Vládni politici na Slovensku opakovane uviedli, že Bratislava najmä spochybňuje proces prijímania príslušného nariadenia EÚ. Slovenská vláda aj končiaci kabinet maďarského premiéra Viktora Orbána zhodne tvrdia, že zákaz dovozu ruského plynu je v skutočnosti sankciou. Z tohto dôvodu bol podľa nich potrebný súhlas všetkých členských krajín európskej dvadsaťsedmičky.
Podľa schváleného nariadenia sa dovoz LNG z Ruska skončí najneskôr 1. januára 2027, zatiaľ čo dovoz potrubného plynu z Ruska bude za určitých podmienok možný najneskôr do 1. novembra 2027. Slovensko má s Ruskom kontrakt na dovoz plynu do roku 2034. Surovina na Slovensko prúdi cez Turecko a ďalšie krajiny cez potrubie s obmedzenou kapacitou. V minulosti Slovensko dovážalo ruský plyn cez Ukrajinu, ktorá predvlani dohodu s Ruskom o jeho tranzite nepredĺžila. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii.