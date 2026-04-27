Cigániková po konci v SaS zrušila Matoviča: Verejný NÁKLAD po ťažkej 12-tke v nemocnici, kopne do vás aj na zemi!

BRATISLAVA - "Najodpornejšiu ženu konečne vyrazili z SaS", písalo sa v statuse expremiéra Igora Matoviča po rozhodnutí republikovej rady Slobody a Solidarity, ktorá vylúčila Janu Bittó Cigánikovú zo strany. Nie je tajomstvom, že medzi lídrom Hnutia Slovensko a Cigánikovou to už pekne dlho iskrilo, no to, čo napísal expremiér v statuse vyrazilo exposlankyni za SaS poistky. Priamo po 12-hodinovej službe v nemocnici mu verejne naložila!
VIDEO Reakcia Jany Bittó Cigánikovej na status Igora Matoviča:
Republiková rada len minulý týždeň jednohlasne vylúčila Janu Bittó Cigánikovú zo strany. Nateraz bude v parlamente pôsobiť ako nezaradená, no strana to zdôvodnila aj očierňovaním v médiách zo strany Cigánikovej. Táto odmieta a dodáva, že sa len venovala presvedčeniu, ktorému sama verí a bude ho presadzovať aj naďalej. Napriek tomu sa ich cesty v rámci korektných vyhlásení pomerne mierne rozišli a zo žiadnej strany neprichádzal výraznejší atak, hoci Cigániková verejne viackrát vyjadrila emócie cez slzy.
Olej do ohňa prilial ža Matovič
Verejnú debatu však nad mieru okorenil až líder Hnutia Slovensko a expremiér Igor Matovič, ktorý vylúčenie Bittó Cigánikovej nielen ocenil, no zároveň pomerne ostro označil poslankyňu za "najodpornejšiu ženu", pričom odkazoval hlavne na predchádzajúce volebné obdobie. "Škoda, že sa tomuto zlu neboli schopní postaviť hneď na začiatku - nemusela SaS kvôli nej a Sulíkovi povaliť všetky tri demokratické vlády, ktorých bola SaS súčasťou. Nuž, to už nezmeníme … ale tento politický odpad bude robiť ešte zle," udrel si Matovič.
Výzva ostatným stranám
"Dúfam, že sa nikto normálny neulakomí," napísal Matovič v kontexte toho, že vyzval ostatné strany, aby Cigánikovú do svojich klubov ani strán nepriberali. Nevedno, či tým myslel priamo aj Borisa Kollára a jeho Sme rodina, kde sa už čoraz častejšie hovorí o tom, že Bittó Cigániková by mohla posilniť práve jeho rady.
Matovičov status ju zastihol po 12-hodinovej službe v nemocnici
Nie je už žiadnym tajomstvom ani to, že Bittó Cigániková sa okrem poslaneckého mandátu vo svojom živote venuje aj práci v nemocnici, pričom si za týmto účelom úspešne dokončila aj štúdium.
"Potom prišiel Igor Matovič. Nie s argumentom, nie s ľudskosťou, nie aspoň s tichom, ktoré by v takej chvíli každý človek asi zvládol, ale samozrejme s kopancom. V deň, keď človek padne, on nepríde podať ruku, on príde ešte dupnúť po hlave," posťažovala sa Bittó Cigániková z nemocničnej chodby.
Dodala, že už pred rokom podala žalobu na Matoviča za jeho výroky, lebo podľa jej slov nie sú pravdivé. "Ja toto video nahrávam po dvanástke zo služby v nemocnici v nedeľu. Nie preto, že musím, ale preto, že chcem hovoriť o zdravotníctve, chcem mu rozumieť a aj z reality. (..) Matovič neznesie žiadny odpor. A zapamätajte si jednu vec. Podpora pre Matoviča je v konečnom dôsledku podpora pre Roberta Fica. Keď Fico nemôže, Matovič pomôže," uzavrela Cigániková s AI grafikou.