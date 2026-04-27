Polícia naďalej vyšetruje nehodu rýchlikov pri Jablonove nad Turňou

JABLONOV NAD TURŇOU - Polícia naďalej vyšetruje vlaňajšiu zrážku vlakov pri obci Jablonov nad Turňou. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) i Ministerstvo dopravy svoje interné vyšetrovania ukončili. Za príčinu nehody stanovili nerešpektovanie návesti „Stoj“ jedným z rýchlikov, minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD) v ostatných dňoch konštatoval, že rušňovodič mal zapnutý YouTube.
K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo vlani 13. októbra. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Ako vyplýva zo zverejnenej záverečnej správy vyšetrovania rezortu dopravy, udalosť si vyžiadala 27 ťažko zranených a 71 ľahko zranených osôb. Materiálna škoda dosiahla takmer 1,5 milióna eur.
Polícia zrážku vlakov naďalej vyšetruje, obvinenie konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach naďalej vykonáva potrebné procesné úkony smerujúce k náležitému objasneniu tohto skutku. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu vyšetrovania, nie je nateraz možné poskytnúť bližšie ani podrobnejšie informácie,“ uviedla pre TASR krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Ministerstvo dopravy i ZSSK už svoje interné vyšetrovania ukončili. Národný dopravca uviedol, že eviduje informáciu, že v čase udalosti bolo na mobilnom zariadení rušňovodiča spustené video na platforme YouTube. ZSSK tiež skonštatovala, že interné vyšetrovanie i odborné vyšetrovanie ministerstva identifikovali ako bezprostrednú príčinu nehody nerešpektovanie návesti „Stoj“, čo predstavuje porušenie prevádzkových predpisov.
„V prípadoch, kde odborné vyšetrovanie potvrdilo porušenie prevádzkových predpisov zo strany rušňovodiča, boli vyvodené pracovnoprávne dôsledky a pracovný pomer bol ukončený. ZSSK v takýchto situáciách postupuje striktne podľa výsledkov oficiálnych vyšetrovaní a platnej legislatívy,“ uviedol odbor komunikácie ZSSK.
Národný dopravca tiež poznamenal, že po nehode spoločnosť prijala viacero preventívnych opatrení. Zintenzívnili sa napríklad kontroly zo strany inšpektorov bezpečnosti železničnej dopravy, ktoré sú zamerané na dodržiavanie pravidiel železničnej prevádzky rušňovodičmi. „Zároveň sme posilnili preventívnu a školiacu činnosť, najmä v oblasti opakovaného poznania trate. To znamená, že rušňovodiči si priebežne obnovujú a preverujú znalosť konkrétnych tratí, ich návestidiel, miestnych podmienok a špecifík, aby bola jazda čo najbezpečnejšia,“ dodala ZSSK.