Brutálny útok na Slovenku Mišku v Prahe: Kopanec do hlavy v metre! O agresívnom ex prehovorila jej mama

Michaela 11. januára prechádzala cez turniket v pražskom metre. Zrazu však pocítila obrovskú bolesť. Spôsobil ju kopanec do hlavy, ktorý jej mal uštedriť jej expartner Marek. Surový útok malo pozorovať viacero svedkov, no spočiatku nik nezasiahol. Prizerajúci chlapec si mal dokonca všetko natáčať na telefón.

Keď predsa len prišla pomoc od neznámeho muža, Miška útočníkovi, ktorý mal byť pod vplyvom alkoholu, do tváre vystriekala slzný sprej. S vážnymi zraneniami napokon skončila v nemocnici. Muž v rukách polície. Takto opísala útok na Michaelu jej mama, ktorá s rodinou verí v jediné - že niekdajší partner jej dieťaťa bude čeliť spravodlivosti.

Miška krátko po útoku. Zdroj: D.M.

Celú udalosť mala podľa slov matky zachytiť aj kamera. Že k nej došlo potvrdzuje aj stanovisko českej polície. Ako pre topky.sk uviedla hovorkyňa Violeta Siřišťová, pražská polícia skutočne riešila 11. januára prípad v metre na stanici Černý most.

Doplnila, že v tejto súvislosti bol zadržaný muž, ktorý je v súčasnosti podozrivý zo spáchania trestných činov ťažkého ublíženia na zdraví a výtržníctva. "Kriminalisti podali návrh na jeho vzatie do väzby," dodala. Podľa rodiny napadnutej ženy je v súčasnosti v cele policajného zaistenia. O tom, či skončí vo väzbe, by sa malo rozhodovať už v utorok.

Opuch nezakryl ani make-up. Zdroj: D.M.

Marek však čelí problémom so zákonom aj na Slovensku. Podľa stránky patranie.sk je v hľadáčiku polície. Dôvodom je dodanie do výkonu trestu. Česká polícia potvrdila, že na prípade momentálne spolupracujú aj so slovenskými kolegami. O stanovisko sme požiadali aj slovenskú stranu, zatiaľ však nereagovali.

Od lásky k trýzneniu

Marek a Miška sa dali dokopy približne pred tromi rokmi. Krátky vzťah bol turbulentný, smeroval ku koncu. Mladá žena ale zostala tehotná. Ako opísala jej mama, z partnera sa napokon vykľul žiarlivec a agresor. Dokonca tvrdil, že dieťa nie je jeho. Na partnerku údajne neváhal dvihnúť ruku.

Aj napriek všetkému sa pár dal znova dokopy. Nepomáhalo ani dohováranie rodičov. Neskôr mladá žena pochopila, že takto to ďalej pokračovať nemôže. V novembri ju Marek napadol v Českej republike po prvý raz. Jej mama opísala, že skončil na polícii pre výtržnosť. V januári nasledoval ďalší útok.

Miška pracuje v Prahe, o dcéru sa stará jej matka. Zdroj: D.M.

Mišku okrem toho po rozchode obťažoval aj cez sociálne siete. Jej príbuzným, kolegom z práce či známym mal posielať fotomontáže, na ktorých to pôsobilo tak, že je nahá. Mal tvrdiť, že sa venuje najstaršiemu remeslu.

Miška na sociálnej sieti zvrejnila varovanie pre jej blízkych ešte v decembri. Zdroj: Reprofoto:Facebook-M.M.

Na stránke HAKA aj cez médiá preto rodina hľadá pomoc. Chcú, aby muž čelil spravodlivosti za svoje skutky. Napriek všetkým problémom medzi partnermi sú totiž jasného názoru - nič mu nedáva oprávnenie na to, aby sa nezhody riešili násilím.

Vyšetrovanie toho, čo sa udialo, je ale momentálne v rukách polície. Voči Marekovi zatiaľ nebolo vznesené konkrétne obvinenie. O ďalšom posune v prípade vás preto budeme informovať.