Meteorológovia varujú pred snežením a vetrom na horách, výstraha platí pre tieto okresy

Meteorologická spoločnosť Meteopress na svojej sociálnej sieti avizovala, že ráno máme prevažne zamračené, hmlisté a na mnohých miestach už aj so snežením, s dažďom alebo s mrznúcim mrholením, pri ktorom sa tvorí poľadovica.

Zdroj: FB/Meteopress SK online

Predpokladá sa, že najviac snehu dnes napadne v častiach Banskobystrického kraja a severovýchodného Slovenska. Podľa meteorológov tam ojedinele môže napadnúť viac ako 10 cm.

Zdroj: FB/Meteopress SK online

Polícia krátko po desiatej dopoludnia upozornila šoférov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy stave a povahe vozovky a svojím schopnostiam z dôvodu sneženia v okresoch Martin, Dolný Kubín, Čadca a Liptovský Mikuláš. Doprava v celom úseku je monitorovaná políciou.

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj

Meteorologické výstrahy

Výstraha pred snežením platí do 21:00, na východe krajiny do polnoci. „Ojedinele sa očakáva výskyt sneženia pri ktorom spadne 10 až 15 cm nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," varujú meteorológovia.

Zdroj: FB/Meteopress SK online

SHMÚ takisto vydal výstrahu 1. stupňa pred vetrom na horách pre Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín a Brezno. Tá platí do stredy do 18:00. „Na hrebeňoch Tatier sa miestami očakáva výskyt vetra s priemernou rýchlosťou nad 70 km/h, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 110 - 135 km/h. Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uvádzajú meteorológovia. Stále platí, teda do 12:00, aj výstraha 1. stupňa pred poľadovicou pre všetky kraje okrem Žilinského.

Meteorológovia tiež vydali upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 v Ružomberku. Upozornenie platí až do odvolania. Na Slovensku dnes bude oblačno až zamračené, hmlisto. Postupne na viacerých miestach pribudne sneženie alebo dážď so snehom.

V polohách do cca 300 m, na západe postupne do cca 700 m aj dážď, lokálne poľadovica. „Najvyššia denná teplota bude -1 až +4, na juhozápade miestami okolo +6 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov dosiahne okolo -3 stupne," uvádza SHMÚ.

Zdroj: shmu.sk ​

Lavínové nebezpečenstvo je dnes vo všetkých pohoriach malé

Lavínové nebezpečenstvo je dnes vo všetkých pohoriach malé, čo je prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) na svojej stránke. Vo všeobecnosti je snehová pokyvká na väčšine miest dobre spevnená a stabilizovaná. Povrch snehovej pokrývky je vzhľadom na neustále striedanie teplôt ráno tvrdý, miestami zľadovatený.

Počas dňa sa situácia bude meniť, pretože podľa HZS očakávame zhruba 10 cm nového snehu. Ojedinele sa vo vysokých polohách Tatier, hlavne na severných orientáciách, prípadne v zatienených úzkych žľaboch, nachádzajú snehové vankúše zo suchého snehu, ktoré sa môžu uvoľniť po veľkom dodatočnom zaťažení. Tendencia lavínového nebezpečenstva je so snežením mierne stúpajúca.

Dnes ráno bolo na horách prevažne hmlisto. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozsahu od -7°C na vrcholoch hôr po +1°C v nižších polohách. Vo všetkých pohoriach fúka silný vietor, južných smerov, na hrebeňoch ojedinele v nárazoch dosahuje 90 km/h. Sneh je tvrdý až ľadový, miestami sa vyskytuje kôra. Hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia sa na tvrdom, zľadovatenom svahu.

Počas dňa očakávame slabé sneženie. Celková výška snehu je na toto ročné obdobie podpriemerná a je nerovnomerne rozmiestnená. Väčšina snehu je uložená na východných, juhovýchodných a južných orientáciách, alebo v žľaboch a muldách, a naopak, vetrom exponované miesta sú často vyfúkané do skál, trávy alebo ľadového podkladu.

SSC upozorňuje na mrznúce mrholenie v Bratislave, Senci a Košiciach

Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na mrznúce mrholenie v Bratislave, Senci a Košiciach. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, informuje SSC. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach Slovenska sa miestami nachádza utlačený sneh do jedného centimetra. Miestami zľadovatený sneh hrúbky od jeden do dvoch centimetrov sa nachádza na cestách II/584 Srdiečko - Bystrá, II/558 Stakčín - Ulič a na cestách tretej triedy v obvode Stakčín.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Huty, kde sa na vozovke nachádza miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra. Pre hmlu je dohľadnosť do 50 metrov v lokalitách Myjava, Dolný Kubín, Iliašovce, Turňa nad Bodvou, a Záborské. Do 100 metrov v lokalitách Košice, Poprad, Stará Ľubovňa, Pusté Pole, Batizovce, Moldava nad Bodvou, Štós, Pezinok, Sverepec, Buková, Švábovská stráň, Považská Teplá, Martin a Kremnica.

Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Príslop, HP Šútovce a HP Veľké Pole. Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra 2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje desať metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Horský priechod Donovaly uzavreli pre vozidlá nad 10 metrov, ostatné cesty sú zjazdné

Pre husté sneženie je pre nákladné vozidlá nad 10 metrov uzavretý horský priechod Donovaly. Informuje o tom polícia prostredníctvom sociálnej siete na stránke pre Banskobystrický kraj. Ostatné cesty a horské priechody v kraji sú zjazdné, sú však potrebné zimné pneumatiky. Informuje o tom stránka Slovenskej správy ciest.

Pre všetky okresy v kraji vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varovanie prvého stupňa pred poľadovicou, v časti kraja pred snežením a v okrese Brezno aj pred vetrom na horách. V okresoch Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota môže napadnúť 10 až 15 centimetrov nového snehu. Výstrahy pred snežením vyhlásili meteorológovia do večerných hodín a poľadovica hrozí dopoludnia.