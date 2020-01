Dávajte si pozor na poľadovicu, výstraha platí pre takmer celé Slovensko

Výstraha platí pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí -1 až 4°C, pri zmenšenej oblačnosti väčšinou do 6°C.

Teplota na horách vo výške 1 500 m okolo 0°C. Bude bezvetrie, prípadne slabý vietor. Výstraha 1. stupňa pred poľadovicou platí miestami do utorka 28. januára do 12:00 pre všetky kraje s výnimkou Žilinského samosprávneho kraja.

Zdroj: shmu.sk

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné, miestami je znížená viditeľnosť

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, miestami suchý. Informuje o tom na svojej stránke Slovenská správa ciest. Varuje však pred zníženou viditeľnosťou, pre hmlu je znížená dohľadnosť do 50 m v Kremnici, do 100 m v lokalitách Myjava, Turčianske Teplice, Martin a Dolný Kubín. Na ostatnom území Slovenska sa vyskytuje miestami hmla s dohľadnosťou do 200 m.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach Slovenska sa miestami nachádza utlačený sneh hrubý 1 cm. Miestami zľadovatený sneh hrubý 1 až 2 cm sa nachádza na cestách II/584 Srdiečko - Bystrá, II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v obvode Stakčín. Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, okrem HP Herlianske Sedlo, kde sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh hrubý 2 cm. Miestami zľadovatený sneh hrubý 1 cm sa nachádza na HP Huty. Na HP Zbojská je poľadovica.

Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Príslop (cesta I/78), HP Šútovce (cesta III/1774) a HP Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1.11.2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby. Cesta III/1144 Moravský Svätý Ján - Hohenau je momentálne prejazdná. SSC upozorňuje, že nefunguje svetelná signalizácia pre riadenie premávky cez most.

Nebezpečenstvo pádu lavín je vo všetkých pohoriach malé

Lavínové nebezpečenstvo je dnes vo všetkých pohoriach malé. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby na svojej stránke. Dodáva, že snehová pokrývka je na väčšine miest dobre spevnená a stabilizovaná. Povrch snehovej pokrývky je vzhľadom na nízke teploty počas celého dňa tvrdý, miestami zľadovatený.

V najvyšších polohách Vysokých Tatier, hlavne na severných orientáciách, prípadne v zatienených úzkych žľaboch sa môžu ojedinele nachádzať snehové vankúše zo suchého snehu. Tie sa môžu uvoľniť po veľkom dodatočnom zaťažení. Tendencia lavínového nebezpečenstva je zotrvalá.

Dnes ráno bolo na horách prevažne polooblačno. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozsahu od -7°C na vrcholoch hôr po 1°C v nižších polohách. Vo všetkých pohoriach je bezvetrie alebo slabý prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 3 m/s, na hrebeňoch ojedinele v nárazoch do 7 m/s (25 km/h). Sneh je ráno tvrdý až ľadový, miestami sa vyskytuje kôra. Hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia sa na tvrdom, zľadovatenom svahu. Počas dňa na slnkom osvietených svahoch povrch snehu mierne odmäkne. Celková výška snehu je na toto ročné obdobie podpriemerná a nerovnomerne rozmiestnená.