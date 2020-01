Autodopravcovia sa búria: Štrajk po celej krajine, stovky odstavených kamiónov pri Košiciach

Premávka v časti Šebastovce je riadená svetelnou signalizáciou. Cesta E58 od Rožňavy po košickú Šacu je prejazdná bez obmedzení napriek jej avizovanému zablokovaniu štrajkujúcimi autodopravcami.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Štrajk, ktorý vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) a podporila ho Iniciatíva poľnohospodárov, trvá od utorka (7. 1.) v Bratislave, Košiciach i na Orave. Únia hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov a žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Ťah Ružomberkom budú dopravcovia blokovať do večera, premávka hustne

Štrajkujúci dopravcovia blokujú od štvrtka dopoludnia cestný ťah cez Ružomberok. Premávka v meste i mimo neho je aktuálne zhustená, dopravu na križovatke pri celulózovo-papierenskom podniku usmerňujú policajti. Koordinátor blokády a člen Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) Vladimír Sopúch uviedol, že štvrtková blokáda potrvá do 18.00 h. Pokiaľ sa dopravcovia v Bratislave a ministri nedohodnú, v piatok (10. 1.) aj cez víkend sú podľa neho pripravení prísť opäť.

Zdroj: TASR/František Iván

"Nie sme pripravení na kompromis. Teraz to dobojujeme do konca. Tentoraz neodídeme. Keď môže parlament zasadať pre Irak, môže aj pre dopravcov Slovenska," vyhlásil Sopúch. Polícia odporúča vodičom, aby sa Ružomberku, pokiaľ je to možné, úplne vyhli. Tranzitnej doprave odporúča využiť obchádzkovú trasu v smere na Banskú Bystricu cez horský priechod Čertovica v oboch smeroch, regionálnej doprave obchádzku cez Bešeňovú, Liptovskú Teplú, Liskovú a Likavku.

Zdroj: TASR/František Iván

Podľa ružomberského primátora Igora Čombora sa mesto môže na takúto situáciu pripraviť len ťažko. "Možnosti sú obmedzené. Stredom mesta vedie dopravné spojenie sever - juh i východ - západ. To sa dá len ťažko eliminovať ráznymi alebo účinnými opatreniami. Zverejnili sme možnosti obchádzok, do toho však prišla poľadovica, preto treba dávať pozor. Pri nadmernom zaťažení týchto obchádzkových miest cestnou dopravou môže aj vzhľadom na počasie dôjsť k dopravným nehodám," uviedol Čombor.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Koordinátor zdôraznil, že blokádu sa snažia robiť kultivovane. Kamióny bez vyzvania púšťajú sanitky, ktoré blokovaným úsekom cesty prechádzajú. "Neženieme sem veľké množstvo kamiónov, aby sme mali pod kontrolou priechodnosť. Úplne nám stačí desať až 15 vozov na tom bode, kde štrajkujeme," vysvetlil Sopúch.

Na R4 pri Košiciach stovky odstavených kamiónov

V súvislosti so štrajkom autodopravcov je na rýchlostnej ceste R4 pri Košiciach odstavených približne 240 kamiónov, pričom kolóna má dĺžku zhruba 5,6 kilometra. Niekoľko desiatok kamiónov je odstavených aj na ceste I/17 od kruhového objazdu v smere na Milhosť.

Informovalo o tom vo štvrtok po 17.00 h Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti. "Podľa predbežných informácií by mal štrajk v jeho súčasnej podobe trvať do piatkového (10. 1.) rána, do 8.00 h," uviedla krajská polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Štrajk bude v piatok pokračovať aj v Žiline

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) bude v piatok 10. januára od 10.00 h štrajkovať v Žiline na križovatke na Košickej ulici. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že naďalej trvá aj štrajk na Orave a v Ružomberku.

UNAS konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie, a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva riešenia, a to 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. Požadovala rokovanie s vládou SR o predložených požiadavkách.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Hraničný priechod v Šahách je pre nákladné autá neprejazdný

Hraničný priechod v Šahách je pre blokádu autodopravcov neprejazdný pre nákladné autá. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Nákladné vozidlá sú presmerované na hraničný priechod Ballassagyarmat. „Osobné a záchranné vozidlá prejdú bez problémov. Hraničný priechod v Komárne je plne prejazdný,“ uviedla polícia.

Štrajk autodopravcov podľa premiéra trochu zaváňa politikou

Trvajúci štrajk, resp. protest Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) proti podmienkam podnikania v cestnej doprave podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) trochu zaváňa politikou. Ako povedal v relácii Ide o pravdu na tv.pravda.sk, mrzí ho, že si na protesty, na čo majú právo, vybrali akurát obdobie tesne pred parlamentnými voľbami. "Ak chce niekto debatovať o výške daní z motorových vozidiel, tak by mal o nich diskutovať a možno prejavovať nespokojnosť s ich výškou ešte predtým, ako sa definitívne stanovia," povedal Pellegrini. Poznamenal, že tieto sadzby sa pravdepodobne ani nemenili a sú rovnaké ako aj minulý rok.

Zdroj: Martin Bublavý

"Prísť ako keby po funuse, keď sadzby sú platné a podávajú sa daňové priznania z motorových vozidiel, príde mi to trochu účelové. Je to v rukách ministra dopravy, ministra financií, lebo jeden má na starosti výber mýta, druhý má na starosti dane," uviedol predseda vlády v rozhovore pre tv.pravda.sk. Ako Pellegrini poznamenal, ministri musia rokovať, je to v ich rukách a v tejto fáze žiadnym spôsobom nemieni ani nechce do toho zasahovať. "Úniu autodopravcov sledujem, keď začala ešte pod hlavičkou terajšieho primátora Košíc ako taká revolučnejšia organizácia, ktorá sa snažila bojovať proti zavedeniu mýta a tak ďalej," dodal premiér pre tv.pravda.sk.

Ministerstvo financií sa nedá vydierať združením UNAS (vyjadrenie)

Ministerstvo financií sa nedá vydierať združením UNAS. Pýtame sa, kde boli v lete minulého roka keď sa zostavoval rozpočet? Ich požiadavka na 50% né zníženie dane z motorových vozidiel je pre ministerstvo neakceptovateľná a pár týždňov pred voľbami ju vnímame ako čisté politikárčenie. Svedčí o tom aj snaha viacerých opozičných politikov zviditeľniť sa v predvolebnej kampani svojou prítomnosťou na štrajku. Štát nemôže fungovať tak, že ktokoľvek sa postaví na ulicu, bude štrajkovať a povie, že chce polovičné dane a pokiaľ sa to neplní bude znepríjemňovať život ostatným.

Zástupcovia UNAS neboli ochotní s rezortom financií v stredu rokovať o žiadnych iných možnostiach a z rokovania predčasne odišli. Ministerstvo financií pokračovalo v rokovaniach so zástupcami ČESMAD Slovakia. Vnímame sektor autodopravy ako celok a preto prichádzame s ponukou, o ktorej sme diskutovali už v minulosti.

Ministerstvo financií preto na základe rokovania s ČESMAD ponúka autodopravcom zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5%. Zároveň prepočítame dopad zrušenia zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách na rozpočet. V prípade minimálneho vplyvu, tak ako deklaroval ČESMAD, predložíme tento návrh spolu so znížením sadzby dane z motorových vozidiel na januárovú schôdzu do Národnej rady SR.

Týmto považuje ministerstvo financií základné požiadavky autodopravcov za splnené. Ďalší vývoj už bude v rukách politikov. Oba tieto návrhy musia byť totiž schválené v Národnej rade SR a preto by malo byť v záujme autodopravcov, aby pre ne získali podporu tak koaličných ako aj opozičných poslancov.