Vodiči, pozor! V Bratislave sa zdržíte na viacerých úsekoch

BRATISLAVA - Dopravu v hlavnom meste v piatok večer komplikujú viaceré obmedzenia, ako aj nehody. Stella centrum na svojom webe informuje o nehode na bratislavskej D1 pri Zlatých Pieskoch, v smere do Senca, v kolóne sa vodiči zdržia do 45 minút.

Nehoda sa stala podľa Zelenej vlny RTVS aj v Bratislave na Karadžičovej v križovatke so Záhradníckou smerom na Mlynské nivy, blokovaný je jeden pruh a vodiči sa môžu zdržať. Na Ulici svornosti si vodiči počkajú v kolóne asi 20 minút. Stella centrum tiež informuje o 15-minútovom zdržaní na Račianskej v smere od centra, ako aj na D1 pred vjazdom do Bratislavy pred Prístavným mostom v smere od Senca, kde sa vodiči zdržia desať minút. Na výjazde z Bratislavy v smere do Rovinky a Dunajskej Lužnej sa vodiči zase zdržia 25 minút.