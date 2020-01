Premiér Pellegrini povedie MZ SR do volieb, jeho pravou rukou je Letovanec

BRATISLAVA - Pravou rukou premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR je riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády (ÚV) SR Miriama Letovanec. Predseda vlády SR mieni rezort viesť až do konca volebného obdobia. Uviedla to hovorkyňa ÚV SR Patrícia Macíková.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila Pellegriniho dočasným vedením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v decembri minulého roka po tom, ako prijala demisiu Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) v Prezidentskom paláci. Vtedy uviedol, že jeho ambíciou nie je len "kúriť a svietiť". Kalavská podľa neho odviedla "kus dobrej práce".

Premiér povedal, že ministerský plat poberať nebude. Ak by mu prišiel, poradil by sa s tretím sektorom, komu by ho venoval. Kalavská odišla z postu po tom, čo sa poslanci Národnej rady (NR) SR nehlasovali o návrhu zákona, ktorý by priniesol reformu nemocníc, tzv. stratifikáciu.