Stavba diaľnic a rýchlostných ciest v skratke: Rozostavaných je viacero úsekov, väčšina mešká

Ako vyplýva z údajov o aktuálnej výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest, v pôsobnosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) je rozostavaných osem úsekov v dĺžke skoro 74 km a spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., v rámci PPP projektu buduje v okolí Bratislavy päť úsekov v dĺžke 59 km - dva úseky diaľnice D4 (27 km) a tri úseky rýchlostnej cesty R7 (32 km).

Odovzdanie štyroch úsekov na D1 v okolí Žiliny a na Liptove sa oneskorí, v prípade dvoch z nich až o niekoľko rokov. Úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (11,3 km) s tunelmi Ovčiarsko a Žilina a s ním súvisiaci diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina (2,6 km) mali byť hotové vo februári, resp. v júni tohto roka. Prvý z nich je stavebne takmer ukončený, no NDS ho spolu s privádzačom odovzdá do užívania motoristom v roku 2020. Výstavba úseku D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku (14,9 km) mal byť hotový už v lete 2017, no pre zosuv pôdy a zmenu trasy, vrátane predĺženia tunela Čebrať, predĺžili lehotu výstavby až do júna 2022.

Ešte horšie je to s výstavbou D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (13,5 km), tá je od leta tohto roka pozastavená pre neschopnosť zhotoviteľa pokračovať v prácach za dohodnutých podmienok. NDS pripravuje súťaž na dokončenie stavby s tunelom Višňové (7,5 km), pôvodne ju mali odovzdať koncom roka 2019, najskôr to však bude možné v roku 2023.

Úsek D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec (5,7 m) by mali odovzdať do prevádzky načas koncom roka 2020. "Výstavba napreduje podľa harmonogramu. V tomto roku ukončili nosné konštrukcie mostov, zaistenie svahov, vylepšenie podložia vozovky. Na mostoch aktuálne realizujú mostné príslušenstvá dilatácie, rímsy nosnej konštrukcie protihlukových stien," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Na takmer polovici diaľnice sú hotové konštrukčné vrstvy, vrátane ložnej vrstvy asfaltového koberca."Oporné múry sú hotové na 95 percent, vrátane príslušenstiev. Ukončili prekládky inžinierskych sietí. Zároveň intenzívne pracujeme na príprave ostatných úsekov ťahu D3," priblížila Michalová.

Pri Prešove sú rozostavané dve diela. Úsek D1 Prešov, západ - Prešov, juh (7,9 km) s tunelom Prešov by mal byť odovzdaný tiež na čas, a to v júni 2021. "Tu sme v lete prerazili tunel Prešov," poznamenala Michalová. V tomto roku začatá prvá etapa severného obchvatu Prešova na R4 (4,3 km) s tunelom Bikoš má lehotu výstavby do marca 2023. "V oboch prípadoch práce prebiehajú podľa harmonogramu," podotkla hovorkyňa NDS. V tomto roku sa začala aj výstavba úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce (13,5 km) s termínom dokončenia v auguste 2021.

Pokiaľ ide o PPP projekt D4 a R7, kde je koncesionárom spoločnosť Zero Bypass Limited, v úvodných mesiacoch roka 2020 majú byť odovzdané dva z troch úsekov R7 medzi križovatkou Ketelec a Holicami v dĺžke 24 km. Spolu s nimi majú otvoriť cestu medzi Ketelcom a obcou Rovinka. "Všade tam, kde je to možné, napredujú práce s plným nasadením. Pokračuje asfaltovanie vozovky, na križovatkách Čierna Voda, Ivanka, západ a Ivanka, sever tiež pokračujú práce podľa plánu. Predpokladá sa, že v priebehu roka 2020 budú odovzdané zvyšné úseky D4 z Ketelca do Rače," informoval nedávno zhotoviteľ stavby D4R7 Construction. Úseky R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec a začiatok úseku D4 Bratislava, Jarovce - Ketelec (križovatka D4 a R7) s dunajským súmostím skončia pravdepodobne neskôr. Pôvodne mali byť všetky úseky R7 a D4 hotové na jar, resp, jeseň 2020.