Na horách si dávajte pozor: Lavínové nebezpečenstvo stále pretrváva

Sneženie sprevádzala víchrica, to znamená, že sneh je uložený na záveterných východných, juhovýchodných a južných svahoch a žľaboch, kde je aj nebezpečenstvo koncentrované. Postupne však snehu pribúda. Zrážky prichádzajú od severu, preto je najviac nového snehu v Západných, Vysokých Tatrách a Malej Fatre. Severné prúdenie prináša aj ochladenie, v najvyšších polohách teploty klesajú pod -10°C. Znamená to, že sa nový sneh horšie naväzuje na podklad.

Horská záchranná služba upozorňuje aj na veľké nestabilné preveje vo vrcholových častiach žľabov. Uvoľnenie lavín je na strmých svahoch a nafúkaných žľaboch nad 35° možné miestami aj pri malom dodatočnom zaťažení, napríklad jeden lyžiar. Tendencia lavínového nebezpečenstva je so snežením a vetrom stúpajúca.

Dnes ráno bolo na horách zamračené počasie so slabým snežením. Teploty vzduchu sa pohybovali od -13 do -3°C. Od nedele poobedia postupne sneží. Hranica sneženia už klesla na 400 metrov nad morom. Od včera pribudlo ďalších 5 až 20 cm snehu. Ten je rozmiestnený veľmi nerovnomerne. Najviac ho je na východných, juhovýchodných a južných svahoch.

Hrebene sú vyfúkané do ľadu. V polohách do 1800 m leží nový sneh na trávnatom alebo skalnom podloží, stará snehová pokrývka tu takmer nie je. Vo vyšších polohách, nad 1 800 m, je celková výška snehu 50 až 110 cm. Sneh padal zväčša mokrý, no postupne s ochladením je čoraz suchší. Jeho charakter ale do výraznej miery ovplyvnil spomínaný vietor, ktorý ho ubil miestami do veľmi tvrdých, nosných dosiek. Najbližšie dni by malo pribudnúť v Západných a Vysokých Tatrách a Malej Fatre ďalších 30 cm nového snehu.