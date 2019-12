Rodinné prekliatie! Evelin (†18) prežila najťažšie obdobie, krutý osud opäť zasiahol! Smrť pod kolesami

MICHALOVCE – Tragická smrť osemnásťročnej Michalovčanky Evelin chytila za srdce mnohých. Ľudia na sociálnej sieti vyjadrujú hlbokú sústrasť, a tí, ktorí maturantku poznali, ju opisujú ako dievča, čo malo srdce na pravom mieste. Ak by sa však v nesprávnom čase neocitlo na nesprávnom mieste, mohlo žiť.

Evelinin náhly odchod zasiahol aj ľudí, ktorí školáčku nepoznali. Otriasli nimi okolnosti, za akých k tragédii došlo. Dievča kráčalo po chodníku, no v tom čase tadiaľ cúval kuriér na dodávke. Hovorí, že chodkyňu v spätnom zrkadle nevidel. Do Evelin narazil zadnou časťou vozidla. Dievčina zostala nehybne ležať na chodníku, záchranári bojovali o jej život niekoľko desiatok minút. Bohužiaľ, pri prevoze do nemocnice zomrela.

Evelin zomrela v dôsledku zranení, ktoré utŕžila po zrážke. Zdroj: Tip čitateľa

Istá žena na sociálnej sieti Facebook Evelin opísala ako skromné, pokorné a milé dievča. „Smútime za Evelin, dievča zrazené a usmrtené na chodníku. Som mama jej spolužiaka ešte zo ZŠ, bolo to milé, skromné a pokorné dievča. Odpočívaj, anjel, v pokoji. Venujme jej tichu spomienku. V niektorých momentoch sú všetky slová zbytočné,“ uviedla žena. „Dávajme si pozor, neponáhľajme sa, život máme len jeden. Jej ho už niekto zobral,“ dodala.

Zdroj: Tip čitateľa

Tým, že tragédia sa odohrala krátko sviatkami, viacero užívateľov kondoluje dotknutej rodine, medzi nimi aj žena, ktorá napísala, že pre rodinu to už budú navždy nezabudnuteľné Vianoce. Z Tomášovej reakcie však vyplýva, že Evelin o rodinu prišla. „Nemala rodinu, chudinka, ocka aj mamku jej zabili. Bola to moja kamarátka, navždy ostane v mojom srdci,“ uviedol muž. Tomášove slová z časti potvrdil aj Lukáš. „Moja Evelka, snáď nájdeš pokoj, tam hore budeš aspoň s mamkou po toľkých rokoch, budeš mi chýbať, aj každému z nás... Stále nemôžem a nechcem veriť tejto krutej pravde.“

Zdroj: SITA/KR PZ Košice

Za volantom dodávky sedel 22-ročný vodič. Mladíka už obvinili z usmrtenia a spracovaný bol aj podnet na jeho vzatie do väzby. Za uvedený skutok, spáchaný závažnejším spôsobom konania z nedbanlivosti, mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.

Tragická dopravná nehoda sa stala v stredu (18. decembra) okolo jednej popoludní na chodníku pred obytným blokom na Masarykovej ulici v Michalovciach.