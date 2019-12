ONLINE Súd s obvinenými z vraždy Jána a Martiny sa začína: Celý svet dnes sleduje čiernu kapitolu Slovenska

verejné zasadnutie v Pezinku sa začne o 9:00 hod.

na prvom zasadnutí sa začne tzv. predbežné prejednanie obžaloby

prísť by mali všetci obvinení

8:50 Právny zástupca rodiny Kušnírovcov si nemyslí, že je vhodné situáciu momentálne komentovať.

8:49 Pozrieť sa prišiel aj prokurátor Ján Šanta.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:47 Stovky novinárov, fotografov a kameramanov pustil do miestnosti, kde o malu chvíľu začne prejednanie obžaloby.

8:41 Otec Jána Kuciaka dúfa, že obžaloba bude prijatá

„Je to ťažké, ale teraz sa vlastne rozhodne len o tom, či bude tá obžaloba, alebo nie. Verím, že to bude prijaté a že to bude pokračovať ďalej v januári,“ povedal.

8:35 Myslím, že oni to majú ma háku

„Dnes máme ťažký deň. Dúfame, že všetko bude pokračovať tak ako má,“ povedala Zlatica Kušnírová, matka Martiny. „My sme dúfali, že neprídu dnes, že ich neuvidíme, ale vraj prídu. Vidieť ich naživo nie je nič príjemné. Dúfam, že tam neskolabujem, pripravovala som sa na to dlho. Myslím, že oni nemajú problém pozrieť sa nám do očí. Majú to na háku,“ povedala.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:34 Na verejné zasadnutie stále prichádzajú novinári.

8:27 Na súd prišli aj rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:23 „Namietam neúplnosť spisu a porušenie práv pri ukončení vyšetrovania,“ povedal pre súdom Marek Para, právny zástupca Mariana Kočnera. „Dnes nepredpokladám žiadny výsledok konania. Verím, že sa súd vysporiada s našimi námietkami a podľa toho rozhodne,“ dodal.

8:18 Obžaloba je podľa Lipšica kvalifikovane pripravená a dobre vyargumentovaná. „Ak sa rozhodne o nariadení hlavného pojednávania, kľúčové bude dohodnúť sa na rozsahu dokazovania svedeckého a znaleckého. To by malo byť gro dnešného predbežného prejednania obžaloby,“ uviedol.

8:15 Na súd dorazil aj Daniel Lipšic, právny zástupca rodiny Kuciakovcov. „Poznám celý spis, som presvedčený o tom, že žiadne závažné procesné pochybenia v konaní urobené neboli,“ povedal pred začatím prejednania obžaloby.

8:11 Na pojednávanie priniesli vyšetrovací spis k prípadu, ktorý má zhruba 25-tisíc strán.

7:59 Celý areál stráži množstvo príslušníkov ZVJS aj so psami.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

7:53 Veľká časť novinárov je už v budove, ďalší stále prichádzajú.

7:46 Špeciálnu miestnosť pre novinárov vytvoril Špecializovaný trestný súd. Pojednávacia miestnosť je vedľa.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

7:33 V budove akadémie je vyhradená miestnosť pre novinárov, kde zatiaľ čakajú na začiatok pojednávania.

7:00 O proces má záujem množstvo zahrančných médií. Novinárov púšťajú postupne dovnútra, prechádzajú podrobnou kontrolou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel ​

6:35 Pred budovou Justičnej akadémie v Pezinku, kde sa bude predbežne prejednávať obžaloba, už čakajú novinári.

6:30 Mariana Kočnera priviezli s nepriestrelnou vestou a prilbou na hlave.

6:20 Obvinených v prípade vraždy Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj Martina Kušnírová, priviezla eskorta v skorých ranných hodinách.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Senát sudkyne Ruženy Sabovej predbežne prejedná obžalobu vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Na prejednanie sa chystajú médiá z celého sveta.

Na predbežnom prejednaní obžaloby bude súd skúmať obžalobu a zákonnosť dôkazného materiálu. V prípade, že zistí závažné procesné chyby, tak môže prokurátorovi obžalobu vrátiť. Tým by sa celá vec dostala späť do prípravného konania. V prípade, že sa tak nestane, súd nariadi termín začiatku hlavného pojednávania.

Na predbežnom prejednaní senát môže podľa Trestného poriadku obvineného vypočuť. Súd sa zároveň bude pýtať prokurátora a obvinených, či nechcú uzavrieť dohodu o vine a treste. S tou by museli súhlasiť obe strany, ako aj poškodení.

Pre mimoriadny záujem médií sa bude pojednávať v budove Justičnej akadémie SR, a nie v budove samotného ŠTS. Na štvrtkové zasadnutie sa okrem slovenských novinárov akreditovali médiá z USA, Francúzska, Nemecka, Belgicka, Poľska a Česka. Senátu, ktorý bude pojednávať kauzu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a iné skutky, predsedá Ružena Sabová. Ta odsúdila napríklad mafiánsku skupinu piťovcov alebo ministrov v kauze nástenkového tendra.

​Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 vo Veľkej Mači v rodinnom dome. Ich telá našli až o niekoľko dní neskôr, 26. februára. Od začiatku sa pracovalo s verziou, že motívom vraždy bol práve novinárska práca Jána Kuciaka.

Zdroj: Jan Zemiar

Po vlne prostestov, ktoré nasledovali po brutálnej poprave mladého páru, začali padať hlavy vysokopostavených ľudí. Z premiérskeho kresla musel odísť premiér Robert Fico, u ktorého pracovala aj Mária Trošková ako štátna radkyňa. Tá bola milenkou odsúdeného talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu, ktorý mal prepojenie na najväčšiu taliansku mafiu Ndranghetu.

Odišiel aj minister vnútra Robert Kaliňák, šéf polície Tibor Gašpar, tajomník Bezpečnostnej rady, ktorý mal najvyššiu previerku, Viliam Jasaň, šéf protikorupčnej jednotky NAKA Robert Krajmer, ale aj Miroslav Kriak, bývalý príslušník ŠtB, ktorý mal s Petrom Tóthom sledovať novinárov.

NAKA zadržala podozrivých

Po polroku od vraždy novinára, koncom septembra, urobila NAKA raziu v Kolárove. Zadržala tam niekoľko podozrivých a medzi nimi bol aj Zoltán Andruskó, Miroslav Marček a Tomáš Szabó. Všetkých troch obvinili z účasti na vražde Kuciaka. O deň neskôr spravila polícia raziu aj v Kolárove, kde zadržala Alenu Zsuzsovú.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer ​

Práve Zsuzsová si mala objednať vraždu novinára u Zoltána Andruskóa, ktorý mal najať bratrancov Szabóa a Marčeka. Dlho sa predpokladalo, že spúšť mal stlačiť Szao. Neskôr sa však k vražde nečakane priznal Marček.

Zoltán Andruskó spolupracuje od začiatku s políciou a bol to práve on, kto označil Mariana Kočnera z objednávky vraždy novinára. Vyšetrovateľ neskôr na všetkých, okrem Andruskóa, podal návrh na obžalobu. Ten uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, o ktorej bude rozhodovať súd 30. decembra.

Kočnerova Threema

Po pár mesiacoch od vraždy novinára, keď už bol Kočner vo väzbe pre kauzu falšovania zmeniek, sa na polícii prihlásil jeho niekdajší spolupracovník Peter Tóth. Vyšetrovateľom odovzdal mobil, v ktorom sa našli rôzne komunikácie.

Jankovskú nazýval Kočner opičkou Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Asi najviac sa skloňovalo slovo Threema. Ide o šifrovanú mobilnú aplikáciu, cez ktorú Kočner komunikoval s rôznymi vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi boli politici, prokurátori, aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. Prostredníctvom nich sa Kočner snažil ovplyvňovať veci vo svoj prospech.