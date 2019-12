EXKLUZÍVNE Svedok prehovoril o mŕtvom podnikateľovi z Kolárova: Bola to vražda na objednávku

O vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj o mužoch obvinených z tejto vraždy sa toho popísalo skutočne veľa. Oveľa menej ľudí si však dvojicu, Marček – Szabó spája aj s vraždou podnikateľa Petra Molnára. Národná kriminálna agentúra ukončila vyšetrovanie s tým, že Marček a Szabó išli do domu v Kolárove kradnúť a aby ich podnikateľ neusvedčil, tak ho dvakrát strelili do hlavy.

Motív vraždy

K vražde Petra Molnára sa v plnom rozsahu priznal bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý podľa vlastných slov strelil do hrude Jána Kuciaka a hneď na to, do hlavy, Martinu Kušnírovú. Obe tieto vraždy delí len jeden rok a dva mesiace. Petra Molnára zavraždili z 15. na 16.12.2016. Miroslav Marček policajtom povedal, že veľmi dobrý priateľ Tomáša Szabóa, istý Gabriel Harsányi, prezradil v lete 2016 Szabóovi, že jeho najlepší priateľ má v dome ukrytých 70-tisíc eur.

Tomáš Szabó Zdroj: SITA/Jakub Julény

Keď sa na to chceli policajti Harsányiho spýtať, ten využil svoje právo a nevypovedal. Jeho informácia však mala byť podľa Marčeka natoľko zásadná, že sa stala hlavným motívom na vraždu Petra Molnára. A tak po dohode s Tomášom Szabóom naplánovali krádež.

Detaily popravy

Zaujímavosťou je, že aj keď informácia o Molnárových 70-tisícoch prišla podľa výpovedí od Haršányiho k Szabóovi v lete 2016, Szabó s Marčekom nešli kradnúť peniaze okamžite. Plánovanie a zaobstaranie zbrane im trvalo pol roka. Do Molnárovho domu sa rozhodli vlámať v decembri 2016. Aj napriek asi šesť mesiacov starej informácií, znel ich plán jasne.

„Molnár musel byť doma, pretože v doma mal poplašné zariadenie. A preto, že nás poznal, teda poznal hlavne Szabóa, dohodli sme sa, že by bolo najlepšie, aby proti nám nemal kto svedčiť,“ povedal počas výsluchu pred vyšetrovateľom Marček. Podnikateľ teda podľa tohto plánu musel zomrieť.

Zavraždený podnikateľ z Kolárova Peter Molnár Zdroj: archív

Szabó s Marčekom si pred skutkom vyskúšali starú vojenskú pištoľ s podomácky vyrobeným tlmičom. Tú zaobstaral Szabó od kamaráta z Kolárova za 400 eur. Deň „D“ prišiel z 15. na 16. decembra 2016. „Vošli sme do dvora neobývaného domu, vedľa domu Molnára. Tam sme sa prezliekli do čierneho a nasadili sme si kukly. Rozstrihli sme plot, ktorý oddeľoval pozemky. Chvíľu sme Molnára pozorovali cez presklené dvere. Ešte nespal, mal v ruke telefón a nikto iný s ním v dome nebol. Vtedy som rozbil sklo na dverách, kľúčami, ktoré boli v zámku zvnútra som dvere odomkol a vošli sme dnu. Molnár stál v tej chvíli proti nám. Potom začal utekať. Kričali sme na neho, aby si ľahol na zem, čo aj poslúchol a zostal ležať na bruchu v spálni. Pristúpil som k nemu, prekročil som ho a postavil som sa nad neho, spýtal som sa či je ešte niekto v dome. Keď mi odpovedal, že nikto iný v dome nie je, strelil som ho dvakrát zozadu do hlavy. Potom sme prehľadali dom aj skrýšku, kde mali byť peniaze, ale nič sme nenašli. Szabó zobral len peňaženku a z domu sme po asi 40 minútach odišli,“ popísal policajtom okolnosti vraždy podnikateľa Miroslav Marček.

Svedok o vražde Molnára: Bola to vražda na objednávku

Polícia s prípadom nevedela dlho pohnúť. Chlieb sa začal lámať až po zadržaní mužov obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tomáš Szabó totiž robil Molnárovi šoféra a neskôr sa do firmy zamestnal aj Marček. Národná kriminálna agentúra prípad ukončila s tým, že vraždu spáchali Tomáš Szabó a Miroslav Marček a motívom mali byť peniaze, ktoré tam prišli ukradnúť polroka potom, ako sa o nich od Molnárovho najlepšieho kamaráta dozvedeli.

Lenže podľa svedka, ktorý prehovoril pre Topky.sk, to bola navlas rovnaká poprava na objednávku, ako v prípade Jána Kuciaka. Človek s ktorým sme osobne stretli sa so zavraždeným Petrom Molnárom poznal dlhé roky. Pred začatím rozhovoru nás z obavy o život požiadal o utajenie jeho totožnosti. Pod prísľubom, že jeho požiadavku splníme sa rozhovoril.

„Firma bola jeho život. Prosperovala veľmi dobre. Mal 30 až 40 autobusov, nový Land Rover za viac ako 100-tisíc eur, BMW, mal byt aj hausboat v Budapešti, dom v Kolárove aj v Častej. Je rozvedený, firmu teraz riadi jeho bývalá manželka. Tomáša Szabóa obvineného z vraždy Molnára priviedol do Molnárovej firmy jeho najlepší kamarát Gabriel Harsányi, ktorý bol veľmi dobrý kamarát aj švagor Tomáša Szabóa. Informáciu o 70-tisícoch eur, ktoré mal mať Molnár ukryté v dome, mal Szabóvi posunúť práve Harsányi (tieto informácie potvrdzujú aj výsluch z polície pozn. red.). Keď prišli Szabó s Marčekom polroka potom, ako sa dozvedeli o peniazoch, do Molnárovho domu ukradnúť ukryté peniaze, nevyužili Molnára na to, aby sa ho pod hrozbou použitie zbrane spýtali, kde má ukryté peniaze, položili mu iba jedinú otázku. „Je niekto v dome?“ Keď im odpovedal, že nikto, strelili ho dvakrát do hlavy,“ začal svoje rozprávanie svedok.

Zoznam dlžníkov

Po tom, ako nám prezradil, aký zavraždený podnikateľ Molnár bol a priblížil, čo na prípade nesedí, pokračoval zarážajúcimi informáciami. „Nemyslím si, že ho zavraždili pre krádež ako je to v obžalobe. Nemyslím si, že prišli kradnúť. Zobrali len peňaženku s dokladmi. Dom nebol vôbec rozhádzaný, tam nikto nič nehľadal, zostali tam troje drahé náramkové hodinky aj kufrík s peniazmi, ktorý bol položený na chodbe. Bolo v ňom 420-tisíc forintov, čo je v prepočte takmer 1300 eur. Nie je to veľa, ale vôbec si ho nevšimli, takisto ako ich nezaujímali ani tie hodinky. Som presvedčený, že nešlo o vraždu pre krádež peňazí, ale o vraždu na objednávku od nejakého dlžníka. Molnár bol známy tým, že požičiaval peniaze. Mal rozpožičiavaných do milióna eur. Pri domovej prehliadke našli aj zoznam ľudí, ktorí mali od neho požičané peniaze. Je v ňom 20 až 30 mien. Medzi dlžníkmi je napríklad muž, ktorému hovoria Béla, a ktorého policajti vypočúvali v súvislosti s telefónmi použitými pri vražde Jána Kuciaka. Je tam tiež meno Zoltána Andruskóa, ktorý bol sprostredkovateľom medzi objednávateľom a vykonávateľmi vraždy. Ten dlžil Molnárovi asi 15-tisíc eur,“ prezradil svedok pre Topky.sk zásadné informácie, ktoré menia pohľad na vraždu podnikateľa Petra Molnára.

V súvislosti s výpoveďou svedka, sme oslovili aj orgány činné v trestnom konaní. Tým sme zaslali otázky, ktoré vyplynuli z rozhovoru, ako nezodpovedané.