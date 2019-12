Vodiči, pripravte sa! FOTO Vo viacerých krajoch je výstraha pred poľadovicou, znova napadne sneh

BRATISLAVA – Sobota bude zamračená a daždivá, ojedinele hrozí poľadovica. V stredných a vyšších polohách treba počítať so snežením. Na cestách v hornatejších oblastiach dnes vodiči musia počítať s vrstvou snehu do troch, miestami aj do piatich centimetrov.

Oblačné až zamračené a spočiatku hmlisté počasie s dažďom alebo mrholením na mnohých miestach dnes očakávajú meteorológovia. Na svojej stránke o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V stredných a vyšších polohách treba počítať so snežením. Na juhozápade vrátane Bratislavy sa k večeru môže vyjasniť. Najvyššie denné teploty SHMÚ predpovedá od jedného do šiestich stupňov Celzia, na juhozápade miestami do ôsmich stupňov. Predovšetkým na strednom Slovensku sa môže ojedinele vyskytnúť poľadovica.

„Od severozápadu nad strednú Európu zasahuje rozsiahla tlaková níž a po jej južnej strane prúdi od juhozápadu do našej oblasti vlhký vzduch,“ napísal SHMÚ. Vietor bude prevažne slabý, popoludní miestami juhozápadný a západný s rýchlosťou 10 až 30 kilometrov za hodinu.

SHMÚ vydal najmiernejšiu možnú výstrahu (1. stupeň) pred poľadovicou, ktorá môže ojedinele prekvapiť vodičov i chodcov v regióne Žilinského, Banskobystrického kraja a väčšiny Trenčianskeho kraja. Zasiahnuť môže aj časti Nitrianskeho kraja - okresy Zlaté Moravce a Topoľčany, Prešovského kraja - okresy Poprad, Levoča a Kežmarok a Košického kraja - okresy Rožňava, Spišská Nová Ves a Gelnica. Varovanie pred poľadovicou platí do 14:00 h.

V Nízkych, Vysokých a Západných Tatrách (okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno a Tvrdošín) je potrebné popoludní venovať pozornosť aj silnému vetru, ktorý od 14:00 môže nad pásmom lesa miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. SHMÚ vydal pred vetrom výstrahu prvého stupňa.

V hornatých oblastiach je na cestách sneh, Donovaly sú uzavreté pre vozidlá nad 10 metrov

Na cestách v hornatejších oblastiach dnes vodiči musia počítať s vrstvou snehu do troch, miestami aj do piatich centimetrov. Na svojej stránke o tom informuje Slovenská správa ciest. Pre vozidlá s celkovou dĺžkou nad desať metrov je uzavretý horský priechod Donovaly. Sledované diaľničné úseky a aj ďalšie cesty sú zjazdné, ich povrch je väčšinou vlhký až mokrý.

Najviac snehu správa ciest eviduje na horských priechodoch Úhornianske Sedlo - Krásnohorské Podhradie (cesta II/549) a Palcmanská Maša - Sykavka (cesta II/535), kde kašovitý sneh dosahuje hrúbku päť až desať centimetrov. Horské sedlá Štós, Vernár, Látky-Prašivá, Podspády, Fačkov, Besník, Čertovica, Šturec, Huty, Chorepa, Vrchslatina a Dobšiná sú pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov, horské priechody Donovaly, Súľová a Grajnár od štyroch do piatich centimetrov.

Donovaly sú prejazdné pre osobné a nákladné autá do 10 m. Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Hmla znižuje viditeľnosť do 50 metrov na Pohroní v okolí Žarnovice, Hliníka nad Hronom, Ladomerskej Viesky, Hronského Beňadiku a Voznice a do 100 metrov v oblasti Sliača a Lučatína na strednom Slovensku a Záborského na východnom Slovensku. SHMÚ vydal najmiernejšiu možnú výstrahu (1. stupeň) pred ojedinelým výskytom poľadovice do 14:00 v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, väčšine Trenčianskeho kraja a častiach Nitrianskeho, Prešovského a Košického kraja.

Počas celej zimnej sezóny sú pre vozidlá s dĺžkou nad desať metrov uzavreté horské priechody Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Do konca zimnej údržby je pre nákladné autá s dĺžkou nad desať metrov zatvorená cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo.