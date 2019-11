Najnechutnejšie reklamy roka na Slovensku odhalené! FOTO Zákazníkov lákajú sexuálnymi narážkami

BRATISLAVA - Anticenu Sexistický kix získali reklamy spoločností Fitinn, Hornbach a Sunar. Vybrané vizuály a slogany podľa porotcov spája dôraz na sexistické ponímanie krásy, a to aj na úkor zamýšľaného posolstva: zdravotných benefitov cvičenia, tvorivej sebarealizácie, či dokonca významu materstva. Výsledky hlasovania odbornej poroty a širokej verejnosti iniciatíva Sexistický kix vyhlásila počas šestnástich dní aktivizmu proti násiliu na ženách. Tím iniciatívy sa v tomto ročníku rozhodol udeliť aj uznanie za pozitívny príklad z reklamnej praxe. Informovala o tom Michaela Jankovičová z iniciatívy.

Do štvrtého ročníka ceny za neetickú reklamu bolo nominovaných 86 sexistických reklám. Do hlasovania sa zapojilo 1 677 ľudí a rozdalo spolu 20 491 dislajkov, ktorými vyjadrili svoj nesúhlas so sexizmom v reklame.

Anticena za zneváženie žien

„Keďže odborná porota udelila anticenu trom z nominovaných reklám, tím Sexistického kixu sa rozhodol zverejniť rovnaký počet sexistických vizuálov, ktoré vzišli z hlasovania verejnosti. Kým vo výbere poroty dominoval sexizmus v podobe mýtu krásy, verejnosť označila za neprijateľné najmä reklamy, ktoré prezentovali ženy v sexualizovanej pozícii či inak ponižujúcom postavení voči mužom,“ zhodnotila spoluorganizátorka Sexistického kixu Jitka Dvořáková.

Zdroj: sexistickykix.sk

Kampaň siete posilňovní Fitinn získala anticenu za zneváženie žien a mužov na základe mýtu krásy a zároveň redukovania ženského tela výlučne na predmet mužského pohľadu. Podľa jedného z porotcov, člena Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu Róberta Slováka, v dobe, keď poruchy príjmu potravy akými sú anorexia a bulímia, patria medzi duševné poruchy s najväčšou úmrtnosťou, je nezodpovedné a kontraproduktívne vo verejnom priestore využívať v komunikácii body shaming (diskriminácia na základe odlišného telesného typu).

V súvislosti s reklamou spoločnosti Hornbach poukázala porota okrem mýtu krásy aj na ďalšie sexistické prvky, ktoré obsahuje. „Spredmetňovanie, rodové stereotypy, sexualizácia, mýtus krasy v jednej kampani od veľkej značky, ktorá je navyše známa svojou obvykle kvalitnou komunikáciou, je o to väčší prešľap,“ uviedol člen poroty, prezident združenia tvorivých pracovníkov v reklame Art Directors Club, Martin Woska. Tím Sexistického kixu spoločnosť na nevhodnosť reklamy upozornila listom a vyjadrila v ňom svoje sklamanie.

Vyzdvihli aj pozitívny príklad

Tretiu anticenu udelila odborná porota spoločnosti Sunar. Jej reklamu, podľa ktorej reálne podoby ženského tela v rôznych životných fázach nemôžu byť krásne, kriticky zhodnotila členka poroty a výkonná riaditeľka Rady pre reklamu Eva Tiko Rajčáková. „Reklama naznačuje, že žena, ktorá porodila, si už nemôže obliecť bikiny, teda cítiť sa príťažlivo. Takéto vyjadrenie považujem voči ženám matkám za neúctivé a ponižujúce,“ podotkla.

V procese nominovania reklám na anticenu Sexistický kix mali ľudia možnosť označiť konkrétne sexistické prvky, ktoré podľa nich obsahujú. Pri hlasovaní udelila verejnosť najviac hlasov tým reklamám, ktoré využívali prvok sexualizácie či prezentovania žien v ponižujúcom postavení voči mužom. Sú medzi nimi vizuály malých zadávateľov – autoumyvárky a reštaurácie, ale aj politická kampaň strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko v prezidentských voľbách. Spája ich predstava žien ako objektu, ktorým môžu muži disponovať a mýtus krásy.

Pozitívny príklad: Jeden by nemal robiť všetko

Tím Sexistického kixu tento rok vyzdvihol aj pozitívny príklad zadávateľa, ktorého reklama je založená na prekonávaní rodových stereotypov. Spoločnosť Harmony v kampani na kuchynské utierky poukázala na nerovnosť v deľbe domácich prác medzi ženami a mužmi. „Oceňujeme prístup k tvorbe reklamy, ktorý pracuje s myšlienkou využiť na prezentáciu produktov antisexistickú komunikáciu presadzujúcu rodovú rovnosť. Kampaň považujeme za pozitívny príklad, ako prispievať k etickejšiemu reklamnému prostrediu bez sexistického smogu,“ uzavrela spoluorganizátorka Sexistického kixu Diana Gregorová.

Ďalšie reklamy v hlasovaní

