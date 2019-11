Pri sexe ju zaškrtil, napchal do kufra a zahrabal v blate: Netvora z Nového Zélandu uznali vinným z vraždy

V predvečer jej 22. narodenín ju však podľa britského denníka Daily Mail zabil muž, ktorého identitu ešte stále nemožno prezradiť. Grace Emmie Rose Millanová z Wickfordu v Essexe ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore reklama a marketing. Kým odcestovala do zahraničia, odstrihla si svoje dlhé vlasy a venovala ich spoločnosti Little Princess vyrábajúcej parochne pre deti, ktoré stratili vlasy pre rakovinu. Strávila šesť týždňov v Južnej Amerike a Peru, na Nový Zéland pricestovala 20. novembra 2018 a do Aucklandu dorazila 30. novembra – dva dni pred smrťou. Potom sa stretla s vrahom, s ktorým sa zoznámila cez stránku Tinder.

Muž (29) z Nového Zélandu, ktorý Grace zaškrtil pri sexe, bol po trojtýždňovom pojednávaní uznaný vinným z jej vraždy. Porotcovia sa radili 5 hodín, no odmietli klamstvo, že smrť dievčiny v decembri 2018 bola náhodná. Vrah tvrdil, že Grace inšpirovaná filmom 50 odtieňov sivej od neho chcela, aby ju pri sexe škrtil. V skutočnosti ju uškrtil pre svoje sexuálne potešenie, pred skutkom sledoval porno a po ňom napchal jej telo do kufra, ktorý plánovane vyniesol do prenajatého auta a zakopal ho v buši.

Gracina matka Gill plakala, keď odznel verdikt. Jej manžel David Millane povedal: „Grace bola krásna, talentovaná a milujúca dcéra. Grace bola naším slnkom a bude nám navždy chýbať.“ Vrah bude definitívne odsúdený vo februári 2020. Sudca Simon Moore mu oznámil, že bude odsúdený 21. februára budúceho roka. Premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová vo svojom prejave k tejto smutnej kauze uviedla, že Novozélanďania majú pocit „zranenia a hanby“, že dievčina bola brutálne zavraždená v ich krajine. Cestovný ruch je totiž jedným z najväčších priemyselných odvetví Nového Zélandu, ktorý predstavuje viac ako 20 % devízových príjmov a asi 6 % celkovej ekonomiky. Prípad bol pozorne sledovaný aj v Británii.

