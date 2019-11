Odborári s odporúčaním pre lekárov: Nepodpisujte súhlasy na služby na budúci rok

Združenie o tom informovalo na svojej webovej stránke s tým, že toto odporúčanie nie je iba pre členov LOZ, ale aj pre ostatných lekárov slovenských nemocníc. Združenie dodalo, že ak chce nemocnica, aby lekár pracoval nad limity vo výške 100 hodín pracovnej pohotovosti a 150 hodín nadčasov ročne, môže to urobiť iba so súhlasom lekára. "Prečo by ste dávali súhlas, ak sa k vám ministerstvo a kompetentní takto správajú?" pýtajú sa zástupcovia združenia. Minulosť a nedávne skúsenosti niektorých nemocničných oddelení podľa LOZ opakovane potvrdili, že nedanie súhlasu na služby výrazne pomohlo pri rokovaniach a pri argumentácii o stabilizácii lekárov v nemocnici.

"LOZ sa niekoľko rokov snažilo konštruktívne upozorňovať na každoročne sa zhoršujúcu personálnu situáciu v našich nemocniciach. Ako všetci vieme, problémom našich nemocníc je nedostatok skúsených lekárov s dlhšou praxou. Ich nedostatok má za následok neefektívnosť systému, ale aj exodus mladých lekárov do zahraničia, pretože sa na slovenských oddeleniach nemajú od koho učiť," uvádza sa v stanovisku.

Odborári sú presvedčení, že celé toto volebné obdobie združenie ukazovalo príklady zo zahraničia a zdôvodňovalo, prečo treba stabilizovať kľúčových lekárov na oddeleniach slovenských nemocníc formou diferenciácie miezd podľa odpracovaných rokov. Takáto diferenciácia je podľa nich štandardom v krajinách, ktoré Slovensku vo veľkom odoberajú skúsených lekárov. "Napriek našej snahe, argumentácii a rokovaniam s ministrami, Ministerstvom zdravotníctva SR a s Implementačnou jednotkou Úradu vlády kompetentní neriešia stabilizáciu skúsených lekárov na Slovensku," uvádza LOZ na stránke.