Štefana držala za ruku, keď umieral: FOTO Drahoslava opísala eutanáziu, rezort zahraničia reaguje

Drahoslava opísala eutanáziu

Drahoslavin manžel mal rakovinu. Zistili mu ju vo Vietname. „Prileteli sme do Zürichu a podstúpili niekoľko vyšetrení. Robili mu CT a zistili, že má na hrubom čreve nádor. A potom urobili ďalšie vyšetrenia a zistili, že už má metastázy na pečeni,“ spomína žena s tým, že jej Štefan nepil, nefajčil a športoval.

Nádor mu rástol minimálne desať rokov. „Keď mu povedali, že už je to len na paliatívnu liečbu, tak povedal, že v žiadnom prípade. Že chce eutanáziu. Ak si človek vezme, že uspia psov, ktorí trpia, a že tu človek trpí a nikto mu nepomôže, len lieky, lieky, lieky, tak si myslím, že tá eutanázia je vyslobodenie,“ myslí si Drahoslava. Manželom v osudný deň anesteziológ vysvetlil, ako bude celá eutanázia prebiehať. „Potom mu dal infúziu,“ povedala Drahostla. „Môžeme, chcete zomrieť?“ opýtal sa podľa nej jeho muža, ktorý na to odvetil, že „chcem, môžeme“.

„Naozaj nádherne zaspal. Ja ho vidím tak, že spí. Takže ja som za eutanáziu. A bolo by dobré, ak by sa to tu uzákonilo. Štefan platil 7 000 frankov (takmer 6 370 eur). Ale 3 000 frankov (cca 2 730 eur) nám potom vrátili, pretože to bolo aj s pohrebom. Ale Štefan nijaký nechcel. Ja som si ho vzala a mám ho tu,“ doplnila pre televíziu Nova.

Vo Švajčiarsku zrejme dobrovoľne umierajú aj Slováci

Či aj Slováci cestujú do Švajčiarska, prípadne iných krajín, aby podstúpili eutanáziu, sme zisťovali u advokáta Ivana Humeníka, ktorý sa špecializuje na medicínske právo. „Nemám informácie o počte osôb, ktoré využívajú právny rámec asistovanej samovraždy vo Švajčiarsku. Je však pravdou, že právny poriadok Švajčiarska umožňuje, resp. netrestá asistovanú samovraždu ktorá, nie je zo strany pomocníka vedené zištnými dôvodmi,“ reagoval Humeník z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Rovnakú otázku sme položili aj rezortu zahraničia. „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky nemá vedomosť o Slovákoch, ktorí sa rozhodnú ukončiť svoj život eutanáziou vo Švajčiarsku, nakoľko neexistuje žiadna oznamovacia povinnosť tohto typu vo vzťahu k orgánom SR,“ povedal jeho hovorca Boris Gandel.

Ako Humeník povedal, osobne nie je zástancom rýdzej formy aktívnej a priamej formy eutanázie, ktorá je už niekoľko rokov povolená napríklad v Belgicku, Holandsku, či v niektorých štátoch USA. „V týchto štátoch je dovolené realizovať aktívnu eutanáziu (de facto „usmrtenie pacienta“), za predpokladu, že pacient trpiaci nevyliečiteľnou chorobou s obrovskými bolesťami a bez šancí na zlepšenie požiada o ukončenie života,“ objasnil advokát.

Eutanázia, dobrovoľná smrť

Aktívna priama eutanázia je, keď pacient za istých pravidiel požiada o ukončenie života, a lekár po kladnom posúdení na to určeného orgánu ho následne usmrtí. Takéto konanie nie je v Belgicku, Holandsku, či v niektorých štátoch USA považované za trestné (hoci ináč by išlo o vraždu).

Aktívna nepriama forma znamená, že smrť pacienta nastane ako následok liečby pacienta, predovšetkým liečby bolestí spojených s ochorením pacienta. Pri tejto forme teda nie je úmyslom usmrtiť, ale liečiť a smrť (resp. skoršia smrť) je len nechceným následkom tejto liečby.

Na to, aby človek netrpel, musí dostávať isté množstvo liekov a ich vedľajším účinkom potom môže byť smrť. O pasívnu eutanáziu môže ísť vtedy, keď pacient v dôsledku odmietania zdravotnej starostlivosti zomrie. Svojím spôsobom je označenie „pasívna eutanázia“ sporné, keďže pacient môže zomierať v bolestiach, pre ktoré sa sám rozhodol a rozhodne nejde o „dobrú smrť“ v pôvodnom zmysle slova. „Myslím si, že aktuálna právna úprava, ako aj hodnotové východiská slovenskej spoločnosti (vo vzťahu k ochrane života), poskytujú dostatočnú ochranu pacientom vo vegetatívnom stave. Je dobré pripomenúť, že Dohovor o biomedicíne nám umožňuje formulovať, aké medicínske výkony do budúcna odmietame (ak v danej situácii už nebudeme schopní za seba rozhodovať), resp. ako by mal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postupovať v extrémnych situáciách, o ktorých uvažujeme,“ doplnil Humeník.

Bude eutanázia legalizovaná aj na Slovensku?

Aký majú odborník na medicínske právo a rezort zahraničia názor na zavedenie eutanázie na Slovensku? „Nie je potrebné, a z môjho pohľadu ani eticky prijateľné, aby sme do nášho právneho poriadku inkorporovali mechanizmy umožňujúce aktívne usmrtenie pacienta na základe jeho žiadosti. K takejto právnej úprave nás nezaväzujú ani žiadne normy európskeho práva, či Dohovor o ľudských právach,“ uviedol advokát. „To nezávisí od MZVEZ SR, ale od politickej vôle poslancov NR SR, ktorí by museli prijať príslušný zákon,“ dodal hovorca rezortu Gandel.