Vodiči, pripravte sa na množstvo víkendových dopravných obmedzení: Zdržíte sa na D1 aj Strečne

V piatok budú pre motoristov do 22.00 h prejazdné dva jazdné pruhy v smere Trnava – Bratislava, opačný smer bude bez obmedzení. Od piatku od 22.00 h do soboty (23. 11.) 6.00 h bude prejazdný v smere Trnava - Bratislava jeden jazdný pruh, opačný smer bude bez obmedzení. Od soboty (23. 11.) 6.00 h do nedele (24. 11.) 16.00 h budú prejazdné dva jazdné pruhy v smere Trnava - Bratislava, v opačnom smere budú prejazdné pruhy tri.

V utorok (26. 11.) od 10.00 h do 13.00 h budú prejazdné dva pruhy v oboch smeroch a od 13.00 do 16.00 h budú prejazdné dva pruhy v smere Bratislava – Trnava a tri v opačnom smere. Od 26. novembra 19.00 h do stredy (27. 11.) do 16.00 h budú prejazdné tri pruhy v smere z Trnavy do Bratislavy. V opačnom smere budú prejazdné pruhy dva.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Od stredy (27. 11.) 19.00 h do štvrtku (28. 11.) 16.00 h budú prejazdné tri pruhy v smere Trnava - Bratislava a dva v opačnom smere. Od 28. novembra 19.00 h do 29. novembra 10.00 h budú prejazdné tri pruhy v smere Trnava - Bratislava a dva v opačnom smere.

Od piatku (29. 11.) 10.00 h do 13.00 h budú prejazdné dva jazdné pruhy v oboch smeroch. Od 22.00 h do 30. novembra 6.00 h bude z dôvodu realizácie vodorovného značenia prejazdný jeden pruh v smere Bratislava - Trnava. Opačný smer bude bez obmedzení. Od 30. novembra 6.00 h do 12.00 h budú prejazdné oba smery v troch jazdných pruhoch.

Dopravné obmedzenie na ceste I/18 v Strečne

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/18 v katastri obce Strečno v okrese Žilina v sobotu (23. 11.) od 7.00 do 14.00 h z dôvodu opravy asfaltového povrchu rekonštruovaného mosta. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Radko Moravčík.

Zdroj: Facebook/Polícia - Žilinský kraj

Doplnil, že premávka bude presmerovaná striedavo do voľného jazdného pruhu dočasným dopravným značením a v prípade potreby regulovaná náležite poučenými a vystrojenými osobami. "Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia, zariadení a osôb riadiacich dopravu," dodal krajský policajný hovorca.

Dopravné obmedzenie aj pred tunelom Horelica

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/11 v katastri mesta Čadca v sobotu (23. 11.) od 07.30 h do 15.00 h pred tunelom Horelica v smere Žilina – Čadca, kde sa bude opravovať dilatačný záver na moste. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.

Zdroj: kysuce.info

Doplnil, že počas prác bude uzavretý jeden jazdný pruh a cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením do voľného jazdného pruhu. "Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia, zariadení a osôb riadiacich dopravu," dodal krajský policajný hovorca.