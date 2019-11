NBS navrhuje obmedzenie úverov! Chce tým ochrániť najchudobnejších: Odborník varuje pred rizikom

BRATISLAVA - Získať úver bude v budúcom roku zrejme náročnejšie. Národná banka Slovenska predstavila opatrenia, ktoré pocítia predovšetkým menej bonitní ľudia. Od budúceho roka budú musieť splniť prísnejšie podmienky. NBS totiž zdvojnásobila limit pre výpočet rezervy, ktorá musí zostať žiadateľovi z príjmu. Tento krok údajne spustil vývoj na bankovom trhu aj to, že v lete banky znížili úvery v rámci konkurenčného boja.

Zadlženosť slovenských domácností je na Slovensku stále nadmerná. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) sú najrizikovejšími klientmi tí, ktorí majú vysoký podiel splátok k svojmu príjmu. Na týchto ľudí sa preto po novom zamerajú nové opatrenia NBS, ktoré by mali začať platiť od januára budúceho roka, nabiehať však budú pozvoľne, finálne by mali platiť až od 1. apríla 2020. Regulátor to zdôvodňuje tým, že chce viac chrániť klientov, ako aj stabilitu sektora.

Limit sa zníži na 60% , mladí dostanú výnimku

Po novom sa zmenia pravidlá pre limit DSTI, teda maximálny podiel splátky na príjme klienta. Na Slovensku bol doteraz tento limit na úrovni 80 %, zatiaľ čo v iných krajinách eurozóny je na nižšej úrovni. V Českej republike je napríklad na úrovni 45 %. Od budúceho roka sa má tento limit na Slovensku znížiť na 60 %. Výnimka bude platiť pre mladých klientov do 35 rokov. "Pokiaľ ide o mladých ľudí do 35 rokov, výnimku sme stanovili v rozsahu piatich percent pri novoposkytnutých úveroch s tým, že budú môcť mať ukazovateľ DSTI medzi 60 % - 70 %," priblížil vo štvrtok na stretnutí s médiami člen Bankovej rady NBS Vladimír Dvořáček.

Tieto novinky sa majú do praxe zaviesť dvomi opatreniami NBS, ktoré sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. "Nie je to definitívny návrh, budeme ešte konzultovať s bankami, uvidíme, aké budú ich reakcie, finálne znenie opatrenia bude známe až v polovici decembra tohto roka," podotkol Dvořáček.

NBS chce týmito opatreniami zabrániť najmä zadlžovaniu ľudí, ktorí by v čase krízy mali problém svoje záväzky splácať. "Cieľom tohto opatrenia nie je obmedziť úverovanie, ale ochrániť najzraniteľnejšiu časť domácností, ktorá má relatívne nízke príjmy, pred tým, aby čerpali neprimerane vysoké úvery," doplnil Dvořáček.

Banky znížili v lete úroky

V treťom štvrťroku tohto roka sa totiž rast úverov na bývanie opäť výrazne zrýchlil. Dôvodom bol podľa NBS najmä prudký pokles úrokových sadzieb, ale aj vysoká konkurencia medzi finančnými domami. Výraznejšie vzrástli aj ceny nehnuteľností. "V prvom polroku sa celkový rast úverov vyvíjal relatívne dobre, prehupli sme sa pod 10 %, za prvý polrok bol medziročný rast úverov pre domácnosti na úrovni 9,5 %, ale v druhom polroku sme začali pod vplyvom poklesu sadzieb pozorovať ďalšie neúmerne vysoké rasty úverov. Tieto opatrenia sú reakciou na tento neúmerne vysoký rast," doplnil Dvořáček.

Podľa NBS sú klienti často oslovovaní bankami, že za takéto nízke úrokové sadzby si môže zobrať úver každý. "My sa nedomnievame, že za nízke úrokové sadzby si môže úver zobrať každý v akejkoľvek výške. Chceme prispieť k tomu, aby si ľudia brali len úvery v takej výške, ktorú budú schopní v budúcnosti splácať, a to aj za okolností, že dôjde k zhoršeniu ekonomickej situácie," priblížil Dvořáček.

Doterajšie opatrenia, ktoré prijala NBS, podľa nej prispeli najmä k zmierneniu strát bánk v prípade krízy, ale aj k stabilizácii trhu. Z hľadiska dosahov na trh úverovania bude podľa riaditeľa odboru dohľadu na makroúrovni v NBS Mareka Ličáka vplyv na trh úverovania mierny. "Významne sa však zníži rizikovosť nových úverov, čím sa podľa NBS zvýši odolnosť domácností v čase krízy," priblížil Ličák. Nový limit môže podľa jeho slov zmierniť aj rastúce nerovnováhy na trhu nehnuteľností. "Bude to mať pozitívny dosah na finančnú stabilitu a klientov," dodal Ličák.

Čo sa má od januára zmeniť?

Žiadatelia o akýkoľvek nový úver musia mať od januára 2020 podiel celkových splátok k príjmu menší ako 60 %, zatiaľ im stačí neprekročiť limiť 80 %.

Zmena sa dotkne zhruba štvrtiny nových žiadateľov o úver – úver bude menší, ako chceli.

Zvýši sa počet špekulantov?

Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik tvrdí, že regulácia prichádza príliš rýchlo a nedáva šancu pripraviť sa na napríklad dlhodobým sporením. "Keďže sa vyžaduje vyšší príjem a bude sa posudzovať priemer príjmu za posledných 6 mesiacov, budeme svedkami umelého, špekulatívneho navyšovania príjmov. Napríklad živnostníci sa zamestnajú u známeho na pol roka s dostatočne vysokým príjmom, v menších firmách môže dochádzať k dohode s majiteľom o dočasnom navýšení príjmu zamestnanca. Žiadateľom sa oplatí uhradiť aj dočasne zvýšené odvodové a daňové povinnosti firmy, pretože získajú vyššiu hypotéku s rekordne nízkym úrokom pri dlhej splatnosti a fixácii podmienok úveru," tvrdí.

Upozorňuje zároveň na riziko, že najhorším následkom tohto kroku je posilnený rast cien nehnuteľností a rast cien prenájmom. Vyšší dopyt sa podĽa neho prejaví posilnením rastovej cenovej špirály, čo nepomáha nikomu na trhu a zvyšuje náklady všetkým záujemcom o bývanie. Otázkou je, či si NBS uvedomuje tento následok skráteného legislatívneho konania a sprísnenia regulácie bez prechodného obdobia. Z môjho pohľadu ide o efekt, ktorému sa bolo treba vyhnúť.