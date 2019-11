Slováci považujú znečisťovanie životného prostredia za najväčší globálny problém

Väčšina zapojených do prieskumu sa podľa neho snaží byť šetrná k životnému prostrediu. Len 0,2 percenta opýtaných sa o ekológiu nezaujíma vôbec. Viac ako polovica opýtaných triedi pravidelne odpad. Vyše 60 percent respondentov sa snaží nepoužívať jednorazové výrobky ako plastové tégliky alebo igelitky.

V prieskume väčšina Slovákov odpovedala, že sa snažia neplytvať potravinami, šetriť vodu, energie a pred jazdou autom uprednostnia ekologicky šetrnejšie spôsoby dopravy. Takmer 61 percent oslovených si myslí, že pre životné prostredie môžu urobiť viac. Aj spoločnosti a firmy by podľa výsledkov prieskumu mali podniknúť aktívne kroky na zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie. Myslí si to takmer 95 percent opýtaných.

Necelých 62 percent respondentov verí, že je dôležité investovať do spoločností, ktoré vyrábajú technológie šetrné k životnému prostrediu alebo prispievajú k čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu. Prevažná väčšina oslovených kladne zhodnotila model zavedený v talianskom Ríme, kde môžu ľudia vymeniť PET fľaše za lístok na verejnú dopravu. Ak by sa niečo podobné zaviedlo na Slovensku, až 71 percent ľudí by podľa prieskumu takúto službu využilo.