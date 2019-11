Martin na bielom koni pricválal na sever, VIDEO snežného pekla na Orave, najhoršie ešte len príde

SEVERNÉ SLOVENSKO – Už v minulosti sa prvý sneh očakával práve na Martina. Tento rok sa pranostika vyplnila, na severe Slovenska sa totiž prebudili do bieleho rána. Martinský sneh síce nemáva dlhé trvanie - obyčajne sa rýchlo topí, častokrát v ten istý deň, kedy spadol, no vodičom narobil starosti. Tie zrejme nepominú ani nasledujúce dva dni, na ktoré SHMÚ vydal výstrahy druhého a prvého stupňa pred vetrom a dažďom.

Za zvlneným studeným frontom, ktorý k nám včera (10. 11.) priniesol výdatnejšie zrážky, k nám začal od západu prúdiť chladnejší vzduch. Ten sa ale nedostal všade, prenikol najmä na Oravu, Kysuce a západ Slovenska, priblížil meteorologický web iMeteo.sk.

„Chladný vzduch na Orave spôsobil, že včera večer začali zrážky prechádzať do sneženia. Do rána napadol sneh na viacerých miestach, približne od nadmorskej výšky 800 metrov,“ píše portál s tým, že novú snehovú pokrývku zaznamenali ľudia na Kysuciach, Orave, no i na Liptove či v Tatrách.

Na nesúvislú snehovú pokrývku na ceste D3 v Skalitom, okres Čadca, upozorňuje aj polícia. Tá vodičov vyzýva k zvýšenej opatrnosti. Cestári Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) majú za sebou prvú ostrú skúšku pripravenosti v novej sezóne. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa kraja Martina Remencová, počas dvoch dní 10. a 11. novembra najazdili bezmála 800 výkonových kilometrov a spotrebovali takmer 80 ton posypového materiálu.

Martin na bielom koni

Pranostík o svätom Martinovi je mnoho. Jednou z najznámejších je Svätý Martin prichádza na bielom koni. Namieste je otázka, odkiaľ a ako sa dané pranostiky k nám dostali. Najznámejšie pranostiky o Martinovi na bielom koni sú doložené ešte spred 130 rokov. Daná pranostika je podľa SHMÚ vyjadrením skutočnosti, že približne v danú dobu sa na jeseň objavuje prvé sneženie a týka sa to predovšetkým nížin na území Slovenska.

„Prvé sneženie aj v minulosti ľudia veľmi pozorne sledovali, a preto je zachytené aj v ľudovej múdrosti. Pranostika o bielom koni sa týka priemerného dátumu prvého sneženia v nízkych polohách (v nadmorských výškach približne 200 – 300 m n. m.),“ spresnil hydrometeorologický ústav. Ten ďalej vysvetľuje, že so stúpajúcou nadmorskou výškou sa priemerný dátum prvého dňa so snežením posúva do októbra. „Martinský sneh nemá zvyčajne dlhé trvanie – obyčajne sa rýchlo topí, častokrát v ten istý deň, kedy spadol,“ dodal ústav.

Výstrahy

Ak sa v utorok chytáte do hôr, radšej túru preložte na inokedy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) totiž od 12.11. 15:00 do 13.11. 04:00 hod vydal výstrahu 2. stupňa pred vetrom na horách v polohách nad 2000 m, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h). Priemerná rýchlosť vetra môže dosiahnuť 25 m/s (90 km/h).

Uvedené platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ zdôraznil SHMÚ.

Hydrometeorologický ústav vydal aj výstrahu 1. stupňa pred dažďom. V nižšie uvedených regiónoch môže od 12. 11. 09:00 do 14. 11. 09:00 hod ojedinele spadnúť 50 až 80 ml zrážok. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ zvýraznil SHMÚ.

Bratislavský kraj: Malacky, Pezinok

Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín

Košický kraj: Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves

Nitriansky kraj: Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce

Trnavský kraj: Hlohovec , Piešťany, Senica, Skalica, Trnava

Prešovský kraj: Kežmarok, Levoča, Poprad

Žilinský kraj: Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca, Žilina