Dáva nám jeseň zbohom? PREDPOVEĎ na ďalší týždeň, v pondelok poriadne zaprší a očakáva sa prvý sneh

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Zdá sa, že nás začiatok týždňa prekvapí výdatným dažďom a to nie je všetko. Podľa všetkého budeme v pondelok na niektorých miestach aj svedkami sneženia, čo zrejme predznamenáva to, že jesenné ročné obdobie je pomaly na ústupe a my by sme sa teda rozhodne nemali zabudnúť poriadne obliecť.