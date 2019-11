Slovensko trápia povodne, platí VÝSTRAHA: Vyliata rieka, zaplavené domy a zosuv svahu

BRATISLAVA – Za posledných 24 hodín boli na celom území východného Slovenska zaznamenali výdatné zrážky, v stanici Vernár namerali do 43,7 mm zrážok. Naďalej sú platné hydrologické výstrahy 2. stupňa na povodeň z trvalého dažďa pre okres Gelnica a 1. stupňa pre okresy Košice, Košice okolie a Spišská Nová Ves. Informovala o tom Martina Holubecká z odboru Hydrologického monitorovania SHMÚ.

„V dôsledku výdatných zrážok aktuálne pozorujeme na Hnilci už ustálenosť pri vysokom vodnom stave a na ostatných tokoch východného Slovenska ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Na dolnom Hornáde je hladina ovplyvnená aj manipuláciami na vodnom diele (VD) Ružín,“ uviedla Holubecká.

Ako ďalej dodala, momentálne je vo vodomerných staniciach Stratená a Švedlár na toku Hnilec 2. stupeň povodňovej aktivity. Prvé stupne povodňovej aktivity sú na toku Hornád v staniciach Hranovnica, Hrabušice, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Margecany, Kysak, Košice, Ždaňa a na toku Hnilec v stanici Jaklovce.

Zdroj: SHMÚ

„Vzhľadom na predpokladanú meteorologickú a hydrologickú situáciu očakávame na tokoch východného Slovenska ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Na dolnom Hornáde bude vodná hladina ovplyvnená manipuláciou na VD Ružín,“ dodala Holubecká.

Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásilo v stredu 13. novembra 2019 sedem obcí v okrese Liptovský Mikuláš. Intenzívny dážď zaplavoval rodinné domy, pivnice, záhrady i cesty. Včera celý deň pomáhalo v postihnutých lokalitách 60 dobrovoľných i profesionálnych hasičov.

Na snímke rozvodnený potok v Svätom Kríži, okres Liptovský Mikuláš Zdroj: TASR - Miroslava Mlynárová

Zdroj: TASR - Miroslava Mlynárová

V obci Hranovnica sa vylial Hornád

V podtatranskej obci Hranovnica v Popradskom okrese sa po intenzívnych dažďoch vyliala rieka Hornád, a to v lokalite pod Dubinou. Starosta obce Vladimír Horváth preto v obci ešte v stredu vyhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity. Voda, ktorá sa vyliala z koryta rieky tam ohrozovala najprv tamojší priemyselný areál, neskôr začala prenikať aj do dvorov rodinných domov a zaliala aj časť príjazdovej cesty.

„Dnes sa situácia zlepšila, ale zatiaľ máme stále vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Dokončujeme tam potrebné práce, ktoré majú zabrániť opakovaniu situácie,“ povedal prednosta obecného úradu Lukáš Antoni s tým, že miestne komunikácie v lokalite pod Dubinou sú už plne prejazdné.

Obec v stredu so súhlasom Slovenského vodohospodárskeho podniku začala s navyšovaním a spevňovaním brehu Hornádu. „Časť brehu bola spevnená násypom lomového kameňa, v úseku pri rodinných domoch sme použili vrecia s pieskom. Práce pokračovali až do večerných hodín,“ informoval zástupca starostu obce Martin Valluš. Okrem zamestnancov obce sa do prác zapojili aj dobrovoľní hasiči. Dnes budú s protipovodňovými opatreniami pokračovať.

V Závadke nad Hronom voda zaplavila rodinné domy

Tretí stupeň povodňovej aktivity od stredy pretrváva v okrese Brezno v obci Závadka nad Hronom, kde voda zaplavila rodinné domy a zosunul sa svah. Ako informoval referent komunikácie Slovenského vodohospodárskeho podniku Tomáš Januš, horný úsek Hronu dosiahol 3. stupeň povodňovej aktivity aj v obci Polomka, 2. stupeň povodňovej aktivity v obci Valkovňa a v Brezne a 1. stupeň v obci Dubová a v Banskej Bystrici.

V obci Valkovňa voda zaplavila päť rodinných domov, tri chaty, dvory a záhrady. Ako uviedla banskobystrická krajská hovorkyňa polície Petra Kováčiková, dnes pokračuje pátranie po dvoch ženách v Revúcej, ktoré v stredu večer strhla voda pri zachraňovaní zvierat z útulku. Telo tretej ženy našli ešte večer.

„Z vývoja meteorologickej situácie sa na 14. novembra nepredpokladajú zrážky, čo znamená, že nastane kulminácia vodných tokov, v hornom úseku Hrona predpokladáme pokles hladiny, v nižších úsekoch ešte stúpanie hladiny,“ objasnil referent.

Povodňová aktivita trvá aj na povodí rieky Slaná v Rimavskej Sobote, kde zrážková činnosť bola zaznamenaná hlavne v horných častiach jednotlivých povodí. „Na základe avizovanej predpovede počasia predpokladáme ustávanie zrážok bez výrazných vzostupov hladín hlavne na horných úsekoch vodných tokov, avšak v spodných častiach predpokladáme udržanie 1. stupňov s postupným poklesom,“ doplnil Januš.

Cesta medzi Tisovcom a Muráňom je pre zosuv uzavretá

Cesta II/531 medzi Tisovcom a Muráňom v okresoch Rimavská Sobota a Revúca je z dôvodu zosuvu svahu do odvolania uzavretá. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici na svojej stránke na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR - KR PZ v Banskej Bystrici

Možnosti obchádzky tohto úseku sú podľa polície z Brezna cez Červenú Skalu, Muráň a Revúcu, z Tisovca cez Hnúšťu, Ratkovú, Sirk a Revúcu a z Rimavskej Soboty cez Tornaľu a Revúcu. „Premávka je usmerňovaná dopravným značením,“ dodáva KR PZ.

Pre spadnuté stromy je na Orave bez elektriny 232 odberných miest

Pracovníci Stredoslovenskej distribučnej (SSD) riešia momentálne dve väčšie poruchy na Orave, ktoré vznikli v súvislosti so stredajším nepriaznivým počasím. Ako informoval hovorca Miroslav Gejdoš, dôvodom prerušenia dodávky elektrickej energie sú spadnuté stromy na vedenie vysokého napätia. "Jeden strom spadol na vedenie vysokého napätia v Ústí nad Priehradou, ktoré je mestskou časťou Trstenej. Mimo prevádzky sú štyri trafostanice a bez elektriny je 108 odberných miest. V oblasti Oravice - Vitanová spadli na vedenie vysokého napätia dva stromy. Bez napájania je od stredy sedem distribučných trafostaníc a 124 odberateľov," informoval Gejdoš.

Podľa jeho slov energetici nemohli odstraňovať poruchy pre neprístupný terén a nevhodné poveternostné podmienky. "Piliari by mali byť každú chvíľu na mieste a začnú píliť. Predpokladáme, že počas dopoludnia by mala byť dodávka elektriny obnovená pre všetkých odberateľov," dodal hovorca SSD.