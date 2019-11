Prvá snehová predpoveď! Meteorológovia už vedia, kedy Slovensko pokryje biela perina

December sa blíži, a s ním aj zima. „Priemerný dátum prvého dňa so snehovou pokrývkou sa vyskytuje na juhu Podunajskej nížiny až po 10. decembri, no na väčšine územia Slovenska je to už od 1. novembra do 10. decembra,“ pripomenul web imeteo.sk. Jeho meteorológovia spresnili, že k 21. novembru je priemerná výška snehovej pokrývky v nízkych polohách okolo 2 cm, vo vyšších polohách je to viac ako 10 cm. „Snehu v tohtoročnom novembri chýba, dôvodom je rozpoloženie tlakových útvarov a mimoriadne nadpriemerné teploty,“ uviedli odborníci.

Snežiť môže už čoskoro

Črtá sa príchod zimy. Viaceré meteorologické modely rátajú s ochladením, ktoré by malo doraziť v prvej polovici decembra. Teplota by však mala klesať postupne, už na rozhraní novembra a decembra. „Viaceré predikčné modely rátajú aj s vysokou pravdepodobnosťou výskytu snehovej pokrývky, ktorá sa môže vytvoriť už aj v nížinách,“ informovali meteorológovia. Intenzitu sneženia a ani jeho rozpoloženie zatiaľ odhadnúť nevedia.

Cirkulácia, geopotenciál a teplota v stratosfére (hladina 10 hPa, teda okolo 30 km), 25.11.2019. Zdroj: SHMÚ

Aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej sociálnej sieti avizoval, že na prelome novembra a decembra je dosť veľká pravdepodobnosť, že aj v miernych zemepisných šírkach pocítime zimné počasie.

Pravdepodobnosť teplotnej anomálie v hladine 850 hPa (výška cca 1400 m n. m.), +4 °C alebo -4 °C, 3.12.2019, model ECMWF. Zdroj: SHMÚ

„Podľa dnešných predpovedných materiálov sa, samozrejme, ešte nedá presne predpovedať, nakoľko bude ochladenie výrazné, ako dlho sa u nás chladná vzduchová hmota udrží, prípadne koľko snehu možno očakávať. Je však pravdepodobné, že snehové zrážky sa postupne vyskytnú už aj v nížinách a niektoré noci bude aj silnejší mráz,“ uviedol SHMÚ.

Cirkulácia, geopotenciál a teplota v stratosfére (hladina 10 hPa, teda okolo 30 km), 3.12.2019. Náhle oteplenie nad Áziou, čiastočne aj južnou Európou. Zdroj: SHMÚ

Za lyžovačkou do Rakúska

„Každoročný štart lyžiarskej sezóny pod Chopkom na konci novembra sa tento rok bude musieť zaobísť bez lyží a lyžovania,“ uviedol portál onthesnow.sk.

Úplne iná situácia je ale v rakúskom alpskom stredisku Mölltaler Gletscher. Snehová kalamita tam dokonca paralyzovala dopravu.

„Počas uplynulého týždňa sme vypli technické zasnežovanie, pretože príroda to s príchodom zimy zobrala naozaj vážne. Napadlo nám v priemere okolo 150 cm snehu. Hneď ako nám to počasie dovolilo, sme začali s prípravou zjazdoviek, a už v piatok otvoríme ďalšie. V prevádzke budú lanovky Gletscher Express, Eisseebahn, Gletscher Jet, Panoramabahn Klühspies, Schlepplift Stübele a zjazdovky 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 a cvičná plocha pre začiatočníkov pri medzistanici,“ priblížil 21. novembra riaditeľ strediska Max Gottfried.