Hrozí, že tisíce odkázaných občanov prídu o pomoc: Opatrovateľky môžu stratiť prácu

BRATISLAVA - Dnes reálne hrozí, že 3-tisíc odkázaných občanov príde o odbornú pomoc v domácom prostredí a 3-tisíc opatrovateliek o prácu tesne pred Vianocami. Kvôli fatálnemu zlyhaniu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa totiž projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby dostal do finančného kolapsu.

Projekt vznikol ako podpora terénneho opatrovateľstva, čo je jednou z priorít v starostlivosti o odkázaných v rámci celej Európskej únie. Mzdy opatrovateliek zapojených do projektu mali byť refundované z európskych peňazí. Poskytovatelia však už niekoľko mesiacov nedostávajú finančné prostriedky, a tak prácu terénnych opatrovateliek hradili z vlastných zdrojov. Tie sa však už minuli a mnohí z nich museli opatrovateľky prepustiť.

Ak nedôjde k okamžitej náprave, prepustia všetky a o odkázaných ľudí v domácom prostredí sa nebude mať kto reálne postarať. „Je smutné, že v televíziách vidíme videá o efektívnom využívaní eurofondov a na druhej strane je skutočnosť taká, že samotný projekt, ktorý mal pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú – odkázaným a zraniteľným občanom, im narobil problémy. Peniaze z eurofondov sa na televíznu propagáciu dokážu zabezpečiť a vyčerpať, ale na reálnu pomoc, na čo ktorú sú primárne určené, sa nedokážu,“ povedala odborníčka Dobrej voľby na sociálnu oblasť Anna Ghannamová.

Súčasný stav sociálnej starostlivosti je neudržateľný

V čase, keď kompetentné ministerstvo a minister Ján Richter situáciu žiaľ nezvládajú, je jediným riešením, aby zasiahla Vláda SR. „Je evidentné, že príslušná implementačná agentúra organizačne ani personálne projekt nezvládla a spôsobila tým vážny problém tisíckam ľudí. Apelujeme a uchádzame sa o porozumenie predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby zasiahol a podal tisíckam občanov pomocnú ruku,“ povedal predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker. Na to, aby dokázal projekt ďalej fungovať, odkázaní seniori dostávali aj naďalej opateru a starostlivosť a opatrovateľky neprišli pred Vianocami o svoju prácu, je potrebných približne 1,7 milióna EUR. Ak vláde skutočne záleží na tých najzraniteľnejších, mohol by premiér tieto finančné prostriedky do projektu vložiť ako mimoriadnu dotáciu. „Je potrebné uvedomiť si, že ak okamžite nezasiahneme, tisícky seniorov prídu o opatrovateľky a tisícky opatrovateliek, ktoré sú častokrát živiteľkami rodín, o svoju prácu,“ dodal Drucker.

Súčasný stav sociálnej starostlivosti na Slovensku je dlhodobo neudržateľný a celému systému hrozí kolaps. Dobrá voľba preto navrhuje niekoľko opatrení, ako systém nastaviť tak, aby odkázaní dostávali takú starostlivosť, akú im garantuje Ústava SR. „Je povinnosťou štátu postarať sa o odkázaných nielen na lôžkach v zariadeniach, ale aj v domácom prostredí. Prioritou Dobrej voľby je zriadenie Fondu odkázanosti na zabezpečenie sociálnej služby, či už terénnej alebo rezidenčnej,“ povedala Ghannamová. Je evidentné, že ak neprijmeme nevyhnutné opatrenia, pri súčasnom demografickom vývoji populácie a jej starnutí budeme mať na Slovensku o niekoľko rokov státisíce odkázaných občanov bez náležitej sociálnej starostlivosti.