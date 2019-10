Juncker a Pellegrini spolu v Bruseli: Slávnostne uviedli do funkcie Európsky orgán práce

BRUSEL- Európsky orgán práce (ELA) sa stal realitou. A v rekordnom čase. Uviedol to predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v stredu večer v Bruseli na úvod slávnostnej inaugurácie novej európskej agentúry. Logo agentúry ELA odhalil spolu so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).

Juncker pripomenul, že keď pred dvoma rokmi navrhol zriadenie novej agentúry, tak to bolo aj preto, že v EÚ nastala citeľná potreba zaistiť spravodlivé, účinné a vymáhateľné pravidlá Únie v oblasti práce a naplniť heslo "rovnakú plácu za rovnakú prácu na rovnakom mieste". Ocenil, že jedným zo základných prvkov politiky budúcej exekutívy EÚ bude sociálny pilier, a poprial agentúre so sídlom v Bratislave, ako aj správnej rade ELA, veľa úspechov.

"Bolo to najlepšie rozhodnutie a druhé najlepšie bolo poskytnúť sídlo tejto agentúry Bratislave," poznamenal Pellegrini pred Junckerom v závere svojho prejavu. Premiér v rozhovore pre médiá upozornil na dva zásadné momenty - že SR po prvý raz od svojho vstupu do Únie získala sídlo významnej agentúry a že Slovensko, ktoré vždy vo svojej politike hľadalo sociálny rozmer, bude hostiť orgán, ktorý sa bude zaoberať pracovným právom, pohybom pracovnej sily v EÚ.

Vyjadril nádej, že do hlavného mesta SR príde veľa nových zamestnancov z Európy a z celého sveta. "Som hrdý, že v najbližších dňoch začne táto agentúra riadne fungovať a už o niekoľko mesiacov ju privítame v priestoroch v Bratislave a budeme hrdou adresou jednej z európskych agentúr," dodal premiér. Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič upozornil, že v minulých rokoch bolo veľa debát o dodržiavaní sociálnych štandardov v krajinách EÚ.

Nedávno to bol aj prípad slovenských opatrovateliek v Rakúsku, ktoré zaviedlo nový zákon, "diskriminačný" v optike Bruselu. "Takýchto tém bolo oveľa viac. Vieme, ako ťažko sa rokovalo o štandardoch pre vodičov nákladných áut, a je mnoho problémov, ktoré prináša to, že ľudia chcú pracovať na celom trhu práce EÚ, pričom nie všade sa pravidlá dodržiavajú," opísal situáciu.

Šefčovič víta skutočnosť, že práve v "novej členskej krajine" EÚ bude pôsobiť agentúra, ktorá bude dozerať na to, aby sa vytvárali férové pracovné podmienky pre ľudí, kdekoľvek v Únii pracujú. "Som rád, že sa podarilo dosiahnuť umiestnenie agentúry ELA do Bratislavy, bol to neľahký diplomatický boj," pripomenul úsilie, ktoré získaniu sídla ELA predchádzalo.

Na slávnostnom ceremoniáli na pôde Európskej komisie sa za slovenskú stranu zúčastnil aj minister práce SR Ján Richter (Smer-SD), prítomní boli tiež podpredseda EK Valdis Dombrovskis, eurokomisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Marianne Thyssenová a jej nástupca vo funkcii Nicolas Schmit. Odhaleniu loga agentúry ELA asistovala aj správna rada agentúry, ktorá sa prvýkrát stretla v stredu a vo štvrtok ju v Bruseli čaká prvé pracovné zasadnutie.

Prípady, ktoré musí ELA riešiť, ukazujú, že to nie je zbytočný orgán

Európsky orgán práce (ELA) nie je zbytočnou agentúrou Európskej únie. Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na to upozornil v rozhovore v stredu večer, krátko po slávnostnej inaugurácii novej európskej agentúry na pôde Európskej komisie. Agentúra, ktorá bude sídliť v Bratislave, by mala začať naplno fungovať až v decembri tohto roka, avšak európske odborové centrály už teraz upozorňujú na mnohé prípady, ktoré bude treba riešiť.

Európska konfederácie odborových zväzov (ETUC) spolu s Európskou federáciou stavebných a drevárskych pracovníkov (EFBWW) v utorok upozornili, že na Európsky orgán práce už teraz čakajú prvé prípady sporov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ktoré treba čo najrýchlejšie riešiť.

Jeden z prípadov "vykorisťovania" vyslaných pracovníkov sa týka aj desiatok slovenských zamestnancov pracujúcich v Nemecku. "Práve takéto veľké množstvo prípadov naznačuje, že tá agentúra nie je len nejaký výmysel, ale agentúra, ktorá má reálne úlohy, ktoré treba riešiť," skonštatoval Pellegrini.