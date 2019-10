Netvor v bielom plášti: Chirurg dve desaťročia znásilňoval deti, pomáhali mu pri tom ich matky

Mozgového chirurga Jamesa Kohuta († 58) našli podľa britského denníka Daily Mail v jeho cele bez znakov života pracovníci kalifornskej väznice v Santa Cruz, keď v nedeľu o 5.45 hod. roznášali raňajky. Detektívi a vyšetrovatelia sú na mieste činu a vyšetrujú príčinu smrti. Pitva sa má uskutočniť koncom tohto týždňa, ale prvé vyšetrenie patológom naznačuje, že Kohut si sám vzal život. Väzenie , kde si siahol na život. Zdroj: Penitentiary Santa Cruz James Kohut, ktorý v čase svojho zatknutia v roku 2017 pracoval v Dominikánskej nemocnici v Santa Cruz, bol obvinený z vedenia sexuálnej skupiny spolu s ďalšími dvoma obžalovanými, Rachel Brandonovou (44) a Emily Stephensovou (31). Neurochirurg mal údajne aféry so zdravotnými sestrami Brandonovou a Stephensovou a tiež s ďalšími matkami malých detí. Podľa zatykača vydaného šerifským úradom v okrese Pima na Stephense boli deti prítomné na tzv. rodinných stretnutiach a sexuálne zneužívané. Prokurátor potvrdili, že Kohút zneužíval deti dve desaťročia, ale ani jedno nebolo ošetrené v zdravotníckom zariadení. Zdroj: Penitentiary Santa Cruz Štátna lekárska rada 1. júna 2017 údajne zrušila Kohutovi licenciu. Podľa textových správ z jeho mobilu skupina plánovala zabezpečiť si viac detí pre rodinné stretnutia, na ktorých mali všetci medzi sebou sexuálne vzťahy. Inšpektorka okresnej prokuratúry Kelli Freitasová na prvom pojednávaní uviedla, že Kohut a Stephensová tvorili pár osem rokov. Kohut sa stretol s Brandonovou, keď spolu pracovali na jednotke intenzívnej starostlivosti v Dominikánskej nemocnici v Santa Cruz, ale nie je jasné, kde sa stretol so Stephensovou. Štyri Stephensovej deti žili v tejto nenormálnej rodine permanentne nahé a mali sex s dospelými. V jednom videu z marca 2017 vidno, ako Stephensová priviedla do Kohutovho domu dve deti, lekár orálne kopuloval s dievčatkom (5), zatiaľ čo jedna zo žien násilím držala dievčaťu ruky a zároveň sa dotýkala genitálií iného chlapca. Kohut týmto ženám prikazoval, aby mali sex s deťmi, ktoré označovali Kohuta ako doktor Tatko. Brandonovej dom hrôzy. Zdroj: Penitentiary Santa Cruz Brandonová začala mať sexuálny vzťah s lekárom v roku 2016, v tom čase Kohut vyjadril svoje želanie oplodniť ju a založiť „tabu“ rodinu, v ktorej by sexovali so svojimi deťmi. Všetci traja už v tom čase mali sex s deťmi Brandonovej a Stephensovej. Detektívi získali dve hodiny zábery, ktoré údajne ukazujú, že obvinení znásilňujú niektoré z týchto detí. Freitas po rozhovore s jedným z detí odhalil, že trojica ich prinútila mať sex so sebou a „hromadili svoje telá nad sebou“. Svedectvo neskôr odhalilo, že otcom jedného zo Stephensovej detí bol pravdepodobne Kohut.

Kohut bol obvinený zo 48 trestných činov, zatiaľ čo Stephensová a Brandonová boli zo 45 a 44 trestných činov. Obžaloba bola podaná v septembri minulého roka. Video je v tomto prípade najzávažnejším dôkazom a viedlo k zatknutiu všetkých troch. Brandonová, majiteľka domu hrôzy Zdroj: Penitentiary Santa Cruz Na súde minulého októbra boli odhalené podrobnosti o tom, ako a kde bolo video natočené. Ukázalo sa, že skupina sa vzájomne nakrúcala. Videá boli natočené od januára do mája 2017 a jedno video obsahovalo iba Stephensovej aktivity. Toto video nakrútila Brandonová na žiadosť Kohuta, ktorý povedal, že chce zabezpečiť, aby Stephensová neinformovala jeho manželku o jeho vzťahoch; plánoval použiť video na zabezpečenie jej mlčanlivosti. Ako dôkazy boli predložené aj texty, v ktorých Brandonová a Kohut diskutujú o svojom pláne vydierať Stephensovú.

Freitasová ďalej uviedla, že Kohut použil pásku aj na prinútenie Stephensovej, aby k nemu priviezla svojho syna, aby mohol chlapca sexuálne zneužiť. Brandonová, ktorá počas vyšetrovania spolupracovala s políciou, uviedla, že Kohut spomínal svoje minulé vzťahy s matkami a ich deťmi. „Povedal jej, že jeho opatrovateľka a jej dve dcéry ho ako malé dieťa obťažovali, a tvrdil, že to bol nádherný zážitok,“ uviedla Freitasová na súde. Stephensová odovzdala svoje deti netvorovi Zdroj: Penitentiary Santa Cruz Kohut chcel, aby sa Stephensová presťahovala do Santa Cruz a bývala s Brandonovou. To bolo podrobne uvedené v dokumentoch súdu, ktorý nesúhlasil s kauciou pre Kohuta. Keďže obžalovaný páchal trestnú činnosť dvadsať rokov, boli už nájdené nové obete. Po prvom pojednávaní sa prihlásila mladá žena. V roku 2004 mala Grace R. 13 rokov, vyrástla v Baton Rouge v Louisiane. Jej matka nadviazala online vzťah s odporcom. „Obžalovaný odletel s matkou a maloletou do Santa Cruz na päť dní. Bývali v hoteli Chaminade. V noci obžalovaný, matka a G. R. spali na jednej posteli. Matka G. R. omdlela na posteli a odporca potom sexuálne obťažoval G. R.“

Brandonovú tiež usvedčili sexuálne trestné činy na videách. Patrilo k nim ohmatávanie chlapca, orálny sex s chlapcom a sexuálny akt s ním, zatiaľ čo chlapec ležal na chrbte a orálne kopuloval s maloletou.

Pojednávanie bude pokračovať vo štvrtok a dve obžalované zostanú vo väzení v okrese Santa Cruz.