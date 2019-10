Počet policajtov je trvale nízky: Mestská polícia spustila novú náborovú kampaň

"Chronickým a najzávažnejším problémom Mestskej polície v Bratislave je dlhodobá personálna poddimenzovanosť, ktorá neumožňuje optimálne fungovanie mestskej polície. Optimálne minimum je 1000 obyvateľov na jedného policajta, Bratislava má momentálne zhruba 1600 obyvateľov na jedného policajta," spresnil náčelník.

"Aký je rozdiel v tom, keď si sa na policajta hral a keď ním budeš? V meste budeme mať naozajstný poriadok," sú slogany náborovej kampane, ktorá má byť viditeľná na sociálnych sieťach, reklamných pútačoch či v bratislavskej MHD. Spustený je zároveň web www.budpolicajt.sk, kde majú záujemcovia získať všetky potrebné informácie. Gajdoš verí, že sa im pomocou kampane podarí prilákať do svojich radov aspoň 50 nových policajtov.

"Na to, aby sme však mohli fungovať v optimálnej miere, na minimálnej prijateľnej hranici, by sme potrebovali 400 príslušníkov, ideálne je mať až 500. Čiže dvojnásobok oproti súčasnému stavu," podotkol náčelník. Priznáva, že atraktivita policajného povolania v štátnej či mestskej polícii rapídne klesá a ako tvrdí, za posledných 30 rokov sú čísla najhoršie. "Len Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na poriadkových útvaroch eviduje asi mínus 300 policajtov. Je to určitý fenomén, ktorý tu v súčasnosti je," myslí si Gajdoš. Platy policajtov sú podľa jeho slov podhodnotené, podotýka však, že dnešní mladí, ktorí štartujú kariéru v polícii, nemajú mnohokrát usporiadané hodnoty, sú pomerne nevyzretí a chceli by hneď zarábať "veľké" peniaze.

Základnými podmienkami pre uchádzačov o povolanie mestského policajta v Bratislave je vek minimálne 21 rokov, dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, bezúhonnosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť či znalosť úradného jazyka slovom i písmom. "Minimálna mzda u nás je 900 eur, plus ďalšie benefity a príplatky. V čistom by to malo byť minimálne 800 eur," priblížil náčelník. Nových mestských policajtov chcú prilákať aj na 13. a 14. plat či na náborový príspevok a príspevok na bývanie.