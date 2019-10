Primátor Vysokých Tatier sa bojí o životy domácich aj turistov: Medvede neboli nikdy bližšie k ľuďom

Kým v roku 2010 zaznamenali Vysoké Tatry 97 hlásení výskytu medveďov priamo v meste, v roku 2015 to už bolo 248. No a tento rok sa ich počet vyšplhal až na vyše 700.

Primátor hovorí o alarmujúcom stave. „V takejto závažnej situácii sa Vysoké Tatry ešte nikdy nenachádzali. Z pohľadu kompetencií mesta sme urobili všetko, čo sme mohli. Viac už urobiť, bohužiaľ, nevieme. Stav je natoľko závažný, že sa už skutočne bojím o životy domácich aj turistov,“ povedal Mokoš.

Premnoženie medveďov však nie je len vecou samosprávy. Je potrebné, aby sa riešením situácie zaoberali štátne inštitúcie, ako rezort životného prostredia, Štátne lesy TANAPu, či vláda SR. „Na kompetentné štátne orgány sme len v roku 2019 zaslali viac ako 10 upozorňujúcich listov a žiadostí o riešenie tejto situácie. Obrátili sme sa aj na vládu SR, pre ktorú by ochrana života ľudí mala byť priorita,“ spresnil primátor.

Medvede v Oraviciach. Zdroj: FB/Štátne lesy TANAPu

Situácia je mimoriadne závažná a mesto potrebuje návrhy od inštitúcií aj vlády čo najskôr. Ako avizoval primátor Vysokých Tatier, je potrebné realizovať viacero krokov, ktoré mestu a jeho obyvateľom pomôžu. Napríklad je potrebné začať dvakrát ročne monitorovať stav medvedej populácie. Následne na základe dát vypracovať odborný posudok na únosnosť územia na aktuálny stav - medvedia populácia by sa mala v rámci úživnosti biotopu regulovať. Je potrebné zvážiť zmenu legislatívy o ochrane prírody a krajiny – najmä čo sa týka zmeny spôsobu vydávania výnimiek a zmeny doby jarného a jesenného lovu. A je tiež nutné zlepšiť prácu zásahového tímu, ktorý musí najmä pri stretoch s medveďmi reagovať pružnejšie.

Medvedia rodinka na Hornom Považí. Zdroj: FB/Domanizan

„Ministerstvo životného prostredia by taktiež mohlo zriadiť fond pre preventívne opatrenia, ako napríklad budovanie elektrických ohradníkov v zastavaných územiach obce. Mesto Vysoké Tatry a ja ako primátor budeme vo všetkých navrhnutých krokoch nápomocní. Už naozaj nie je čas čakať – tento problém vyriešime jedine spoločne, nemôže zostať len na pleciach našej samosprávy,“ vysvetlil Mokoš.

Medveď v Starom Smokovci. Zdroj: Tip čitateľa

Mesto sa snaží premnoženiu medveďov celoročne predchádzať. Neustále sa vylepšujú staré opatrenia, no zavádzajú sa aj nové. Medzi najzásadnejšie opatrenia napríklad patrí neustále skvalitňovanie odpadového hospodárstva. „Budujú sa nové kontajnerové stojiská a dezinfikujú sa kontajnery, preškoľujú sa taktiež zamestnanci, ktorí zodpovedajú za vývoz komunálneho odpadu, stavajú sa elektrické oplotenia a zvýšil sa aj dohľad mestskej polície,“ uviedol náčelník mestskej polície Miroslav Kolodzej. Ako ďalej doplnil, medvede najviac lákajú časti Starý a Nový Smokovec a Tatranská Lomnica, keďže ide o najfrekventovanejšie miesta vo Vysokých Tatrách.

Medveď v Starom Smokovci. Zdroj: Tip čitateľa ​

Medzi opatrenia, ktoré mestu pomôžu v budúcnosti riešiť situáciu s medveďmi, patrí taktiež vzdelávanie a osveta obyvateľov. „Pomohlo by, kedy bola do učebných osnov zaradená aj problematika medveďov a taktiež by sme uvítali dohľad štátnych inštitúcií na dodržiavanie pravidiel pri reštauračných a hotelových zariadeniach, ktoré pomáhajú znižovať výlety medveďov do tých častí miest, kde žijú a pracujú ľudia,“ uzatvoril primátor Vysokých Tatier.