Dráma pri Prievidzi: Katarína so smrťou v očiach bežala ostošesť, blízko škôlky stretla medveďa

Krátko po štvrtej popoludní, kedy je už skoro tma, sa Katarína vyľakala na smrť. Oproti sebe zočila medveďa. Od šelmy ju delilo asi sto metrov. „Bol na prechádzke. Otočila som sa a bežala ako o život dole k škôlke, a po ceste späť do dediny,“ opísala nezávideniahodné chvíle žena, ktorá sa so šelmou stretla na kopci nad škôlkou v obci Malá Čausa. „Skoro denne tadiaľ chodím,“ podotkla.

Zdroj: FB/Malá Čausa/Francia centrum diania Europskej Unie!

Katarína mala obrovské šťastie, že medveď na ňu nezaútočil. „Bola som vyklepaná aj sa obzrieť... Pred pár dňami vraj videli medveďa nad Lipníkom, to je stadiaľ kúsok cez kopce. Bol to môj prvý, a dúfam posledný, maco v živote. Srandičky bokom, myslela som, že dnes zomriem... Keď som bežala dole k dedine,“ spomína žena. Tá sa so svojím príbehom podelila na sociálnej sieti v skupine, v ktorej sú prevažne obyvatelia Malej Čausy.

Starosta Malej Čausy apeluje na občanov

Katarínin zážitok nenechal bez povšimnutia tamojší starosta. Jozef Krpelan zdôraznil, že dokáže vyriešiť všetko, ale situácie, o ktorých nevie, nemá šancu riešiť. „Poprosím vás, pokiaľ dôjde opäť k stretu s medveďom, prípadne inými šelmami, neváhajte a ozvite sa mi, aby som mohol ďalej konať. Nie vždy som na Facebooku a niektoré informácie sa ku mne dostávajú so značným oneskorením. Ohľadne medveďa som už kontaktoval príslušné poľovné združenie aj okresný úrad, zároveň s nimi riešim ďalší postup,“ informoval ľudí starosta.

Krpelan súčasne uviedol, že iba v blízkosti prievidzského lesoparku je monitorovaných štrnásť medveďov. V okolí Lipníka sa podľa jeho slov pohybuje statná medvedica s tromi mladými. „Osobne vidím riešenie v redukcii stavov, ale rád si vypočujem aj ďalšie odborné návrhy, ako situáciu riešiť,“ doložil.

Teplá zima berie medveďom zimný spánok

Zimu medvede trávia zimným spánkom. Dĺžka zimného spánku je 75 až 120 dní, spravidla od polovice novembra do polovice marca. Medvede sa však môžu zobudiť aj skôr, napríklad v čase odmäku. Spresnilo to Hnutie DUHA.