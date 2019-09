Snažíme sa v rámci dostupných zdrojov modernizovať celý ZVJS, povedal riaditeľ Milan Ivan

BRATISLAVA - Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) má v porovnaní s minulými rokmi, prirodzene, modernejšiu vybavenosť, čiastočne modernizované väznice, výstroj, výzbroj svojich príslušníkov. Pri príležitosti Dňa väzenskej a justičnej stráže, ktorý sa koná na letisku v Piešťanoch, to uviedol generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan.

"Stále to, samozrejme, nie je, povedal by som, na úrovni doby, ale snažíme sa v rámci dostupných zdrojov modernizovať celý zbor. Reformovať naše činnosti takým spôsobom, aby sme zodpovedali dobe," povedal Ivan.

"Je pravdou, že väzenstvo je dnes konfrontované často aj z hľadiska informovanosti a masmédií vo vzťahu k rôznym, najmä špeciálnym činnostiam, to, samozrejme, zaujíma aj novinársku obec a verejnosť. Naša činnosť je však oveľa komplexnejšia vzhľadom na to, že sa staráme nielen o to, aby sme izolovali odsúdené osoby, prípadne zabezpečovali väzbu pre obvinených," uviedol generálny riaditeľ ZVJS.

"Na druhej strane, chceme, aby odsúdení alebo tí občania, ktorí porušili zákon a dostali sa k nám, získali nejaký štart do budúcna z hľadiska možnej nápravy, aby sa po ukončení trestu v rámci resocializácie dostali do riadneho života. V tomto smere je zbor veľmi klasifikovaný, kvalifikovaný je v každom prípade, a pokiaľ môžem porovnať aj so zahraničím, tak skutočne máme veľmi dobrých špecialistov, veľmi dobré programy zaobchádzania," zdôraznil Ivan.

Podľa jeho slov v rámci výkonu trestu viac ako 72 percent odsúdených zaraditeľných do práce ZVJS zamestnáva. "Je to jeden z rozhodujúcich prvkov resocializácie a my pripravujeme ľudí na život vonku," zdôraznil Ivan.