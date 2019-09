Kukláči zatýkali vo Veľkej Mači, v putách skončili Gálovci: Minister popiera, že sú to jeho bratranci!

GALANTA - Začiatkom septembra urobili policajti v okrese Galanta raziu u skupiny prevádzačov. V putách skončilo šesť Slovákov. Dvoch z nich si prišli kukláči zobrať priamo do luxusného domu vo Veľkej Mači. V dedine sa po razii začali šíriť informácie o tom, že dvojica mužov Anton a Róbert Gálovci sú bratranci ministra spravodlivosti Gábora Gála. Topky sa vybrali po stopách zadržaných mužov.

O veľkolepej akcii na zadržanie prevádzačského gangu informovali policajti začiatkom mesiaca. Desiateho septembra vtrhli kukláči do viacerých domov v galantskom okrese a zadržali šiestich ľudí. Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil šesť Slovákov a jednu občianku Ukrajiny z prevádzačstva.

Luxusná hacienda vo Veľkej Mači: Policajti tam vtrhli skoro ráno a v putách vyviedli Antona a Róberta Gálovcov, ktorých obvinili z prevádzačstva. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Počas utorkovej akcie policajti vykonali štyri domové prehliadky a tri prehliadky iných priestorov a pozemkov v Trnavskom kraji. Pri prehliadkach zaistili najmä dokumenty týkajúce sa zamestnávania cudzincov pochádzajúcich z tretích krajín, výpočtovú techniku, mobilné telefóny a iné vecné a listinné dôkazy.

Veľká Mača: Medzi miestnymi obyvateľmi sa hovorí o tom, že Róbert a Anton Gálovci sú rodina s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Podľa zistení polície mala táto skupina minimálne od polovice roku 2017 organizovať nelegálne zamestnávanie a prácu cudzincom, ktorí nemali povolenie na pobyt, či zamestnanie. Neoprávnene tak mali zamestnať viac ako 1800 občanov pochádzajúcich najmä zo Srbska a Ukrajiny. Presný počet a tiež suma, o ktorú sa obohatili, je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ informovali o prípade príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii.

Policajný zásah: Muži zákona zadržali Antona a Róberta Gálovcov 10. septembra 2019 a obvinili ich z prevádzačstva. Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Zásah kukláčov

Do pozornosti polície sa dostala aj dvojica mužov z Veľkej Mače. Róberta a Antona Gálovcov vytiahli policajti z luxusnej haciendy. Dedina bola hore nohami. Ľudia vo Veľkej Mači sú od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stále v strehu. V dedine sa nehovorí o ničom inom. A tak sa aj zásah na Gálovcov stal predmetom rozhovorov v dedine. Informácie o zadržaní sa začali šíriť ako blesk. Medzi nimi aj to, že zadržaní Róbert a Anton Gálovci sú rodinne previazaní s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Ten totiž z dediny neďaleko Galanty pochádza. „Áno sú rodina, neviem presne aká, či vzdialená, alebo blízka, ale sú,“ povedala nám hneď z príchodu do dediny trojica mužov, ktorých sme sa pýtali na dom, kde sa policajná akcia zameraná na dvojicu prevádzačov odohrala. Susedia, ktorých sme sa na rodinne previazanie ministra a zadržaných mužov pýtali, reagovali neurčito. „V dedine je veľa Gálovcov, nejaká blízka rodina asi nie sú, možno vzdialená,“ reagoval na otázku sused, ktorý bol svedkom policajného zásahu. „Prišli o šiestej ráno, boli tu aj so psom, zdalo sa mi to prehnané,“ popísal nám okolnosti zásahu sused.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Minister z Veľkej Mače

Gábor Gál zo strany Most-Híd je rodákom z Veľkej Mače. Pravdou je, že Gálovcov je v dedine skutočne veľa. Topky preto s otázkami zašli za rodinou zadržaných mužov. Odpovede sme sa nedočkali. Žena, ktorá zaparkovala auto na dvore luxusnej haciendy, s nami odmietla hovoriť. Ľudia v dedine pri otázkach rodinnej previazanosti zadržaných mužov a ministra neboli jednotní. Niektorí informáciu potvrdzovali, iní ju odmietali. Navštívili sme teda rodný dom Gábora Gála. Otvoril nám otec ministra spravodlivosti. Ten bol pri otázkach o rodinnej previazanosti so zadržanými mužmi veľmi pokojný.

Sú Anton a Róbert Gálovci vaša rodina? Neni...

Nie sú? Nie sú...

Viete, ktorých myslím? Nie, neviem...

Počuli sme, že by mali byť bratranci pána ministra Gábora Gála. Poznáte? Vôbec nie, nepoznám. No bratranci nemôžu byť. To určite nie

Ani vzdialená rodina? Tu je veľa Gálovcov. Neviem, kto to je. Mohla by byť nejaká vzdialená, ale neviem vám povedať.

Otec Gábora Gála nám teda informáciu nepotvrdil. O reakciu na informácie, ktoré sa šírili rýchlosťou blesku, sme požiadali samotného ministra spravodlivosti. Napísali sme mu sms správu s otázkou, či je v nejakom rodinnom zväzku so zadržanými mužmi. „V žiadnom, polovica dediny sa volá Gál. A máme tlačové!!!!!“ reagoval stroho Gábor Gál.

Minister spravodlivosti Gábor Gál: Na otázku či je so zadržanými mužmi v rodinnom zväzku reagoval, že nie jej a odkázal nás na tlačové oddelenie. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Do väzby

Na mužov obvinených z prevádzačstva spájaných s ministrom spravodlivosti a ďalších zadržaných spracoval vyšetrovateľ podnet k návrhu na väzobné stíhanie. „Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Galanta dňa 13.9.2019 vzala všetkých šiestich obvinených do väzby. Uznesenie súdu nie je právoplatné, pretože všetci obvinení podali proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne po predložení Krajský súd v Trnave,“ informovala hovorkyňa súdu Jana Kondákorová. V prípade dokázania viny hrozí obvineným až osem rokov väzenia.