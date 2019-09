Platy učiteľov prestávajú byť témou, tvrdí Pellegrini: Musíme dbať na kvalitu pedagógov

Peter Pellegrini

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

MOST PRI BRATISLAVE – Platy učiteľov sa zvyšujú každý rok a do budúcna prestanú byť témou slovenského školstva. Je však potrebné sa viac sústrediť aj na kvalitu prípravy nových pedagógov, aby do škôl prichádzali dobre pripravení učitelia, schopní zvládnuť nároky novej doby. V obci Most pri Bratislave (okres Senec) to vyhlásil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý sa v pondelok ráno zúčastnil na otvorení nového školského roka na tunajšej základnej škole.