Scenár ako z filmu: Miška z Brezna cestovala do Talianska, hororový štart dovolenky a potom...zázrak!

BRATISLAVA - Mladá žena z Brezna sa tešila na dovolenku v Taliansku. Počiatočná radosť z cesty sa však razom zmenila na horor. Mišku totiž práve v čase, keď smerovala na letisko, okradli o doklady aj všetky peniaze! Zúfalá Slovenska to chcela vzdať a vrátiť sa domov. To, čo nasledovalo potom, však nečakala.

Všetko sa odohralo v piatok 23. augusta. Miška bola na autobusovej stanici v Bratislave a cestovala na letisko Schwechat do Viedne. Odtiaľ už mala letieť do Talianska. S hrôzou ale zistila, že nemá doklady ani peniaze. Okradli ju. Zostal jej len pas a letenka. "V cudzom meste, v časovom sklze, bez peňazí a frustrovaná som sa chcela otočiť domov späť do Brezna," uviedla.

Nenechali ju plakať

Jej príbeh je však dôkazom toho, že dobrí ľudia nevymreli. "Na moje veľké počudovanie som bola dojatá k slzám a z úprimného srdca prekvapená tým, akej pomoci, empatie a ľudského prístupu sa mi dostalo od mnohých ľudí," začala svoje rozprávanie, ktoré na sociálnej sieti zverejnila polícia.

Miška policajtom poslala pozdrav z dovolenky a verejné poďakovanie. Zdroj: Facebook/Polícia SR

Pomocnú ruku jej podali zamestnanci Slovak Lines aj SBS-kári z autobusovej Stanice Mlynské Nivy. Vyzdvihla však najmä prístup dvojice policajtov - Romana a Patrika. Ako sama priznala, ich priezviská si nezapamätala. No na to, čo pre ňu urobili, nezabudne tak skoro.

Hliadka sa ju pokúšala upokojiť a podľa jej slov vynaložili všetko úsilie pre vyriešenie situácie, v ktorej sa ocitla. "Peniaze ani doklady sme nenašli. Nenechali ma však plakať na stanici a rozhodli sa mi pomôcť v tom, aby som stihla lietadlo a pokračovala v ceste," napísala.

Zastavili idúci autobus

Podľa Mišky išlo o priam filmový scenár, keďže policajti nielenže zastavili už idúci autobus na letisko, ale dali jej aj nutnú hotovosť na zvyšok cesty a lístok.

"Urobili oveľa viac, ako museli!!! Ani neviem slovami vyjadriť, ako veľmi ďakujem... za pomoc, ochotu, ľudskosť a empatiu, a za to, že veta pomáhať a chrániť im nie je cudzia. Nikdy na to nezabudnem," nešetrila príjemnými slovami Miška, ktorá si napokon užila prekrásne Taliansko.