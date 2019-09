Brit (†71) navštívil kamaráta v karibskom raji: Horor na dovolenke, domov sa už viac nevráti

Ide už o druhú vraždu za tri dni na súostroví, v ktorom žije len 35 000 obyvateľov, pričom počet obetí v roku 2019 sa zvýšil na 10, uviedol podľa portálu MailOnline vo vyhlásení policajný komisár Trevor Botting.

Streľba v nočnom klube v Providenciales v sobotu večer si vyžiadala jedného mŕtveho a jedného zraneného. Botting dodal, že sa to musí zmeniť a nikto by nemal byť šťastný z toho, že na súostroví Turks a Caicos dochádza k nárastu zločinov so zbraňou.

Zdroj: Getty Images

Začiatkom tohto roka ministerstvo zahraničia USA varovalo cestujúcich, aby pri návšteve súostrovia vzdialeného 1000 km juhovýchodne od Miami „zvýšili opatrnosť“. Americkí predstavitelia uviedli, že miestna zdravotná starostlivosť a vyšetrovanie trestných činov sú obmedzené.

Britské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že „úroveň kriminality je pomerne nízka“, ale upozorňuje, že „väčšina trestných činov býva spôsobená vlámaniami a krádežami“.

Zdroj: Getty Images

Územie bolo britským koloniálnym vlastníctvom a v rôznych časoch bolo zaradené ako súčasť Jamajky alebo Bahám. Od roku 1976 má vlastnú vládu a v roku 2002 bolo oficiálne označené ako zámorské územie Spojeného kráľovstva.