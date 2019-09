Nová hrozba pre euro! Digitálna mena Facebooku, varuje Mersch z centrálnej banky

Facebookom ohlasovaná kryptomena libra môže podkopať schopnosť ECB nastavovať menovú politiku a Európa by podľa Merscha mala ignorovať "klamné sľuby" amerického koncernu. Podľa návrhu Facebooku by mala byť jeho digitálna mena krytá štyrmi oficiálnymi menami a prístup k nej by mali mať miliardy užívateľov Facebooku. Koncern chce libru spustiť na budúci rok.

"Libra by v závislosti od úrovne jej akceptovania a od podielu eura v jej rezervnom koši mohla obmedziť kontrolu ECB nad eurom, oslabiť mechanizmus transmisie menovej politiky tým, že by ovplyvnila likvidnú pozíciu bánk v eurozóne, a podkopať medzinárodnú úlohu spoločnej meny," uviedol Mersch.

Libra by mala byť podobne ako tradičné meny centralizovaná, avšak bez veriteľa poslednej inštancie. Navyše, ako upozornil Mersch, jej akcionári nemajú dôveru verejnosti. "Mala by byť emitovaná v 1. polroku 2020 tými istými ľuďmi, ktorí museli pred zákonodarcami v USA a Európskej únii vysvetľovať, ako prišlo k ohrozeniu našich demokracií spôsobenému tým, ako zaobchádzali s osobnými údajmi na svojej sociálnej sieti."