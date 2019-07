FOTO Čaputová sa stretla v Áderom v Budapešti: Spája nás podpora členstva v EÚ

BUDAPEŠŤ - Maďarsko so Slovenskom spája to, ako obyvatelia oboch krajín vnímajú členstvo v Európskej únii - teda vysoká podpora členstva v EÚ, povedala vo štvrtok v Budapešti po schôdzke s prezidentom Maďarska Jánosom Áderom slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

"Za Slovenskú republiku môžem povedať, že nemám pochybnosti, že sa Slovensku dnes darí do veľkej miery práve vďaka európskej integrácii, a teda nie vďaka návratu kompetencií jednotlivým štátom," zdôraznila Čaputová, ktorá odmietla tvrdenie maďarských vládnych médií, že je údajnou agentkou amerického finančníka Georgea Sorosa. Podľa jej slov ide o klamstvo, s ktorým sa stretávala už aj počas predvolebnej prezidentskej kampane. Médiá vyzvala, aby sa vyhýbali konšpiračnej propagande.

"V súčasnosti nás spájajú nielen spoločné projekty, intenzívna obchodná výmena, ale aj občania SR, z ktorých sa viac ako 450 tisíc hlási k maďarským koreňom. Som presvedčená, že vo vzťahoch medzi našimi štátmi potrebujeme pokračovať v konštruktívnej a úprimnej komunikácii. Tam, kde je to potrebné, nezakrývať si oči a otvorene komunikovať o tom, čo sa nám nepáči,” dodala prezidentka, ktorá zdôraznila, Maďarsku vyslala jasný signál, že práve liberálna demokracia, ktorá garantuje práva všetkým ľuďom rovnako, je najlepším spôsobom ochrany všetkých menšín, ktoré žijú v SR.

Pripustila, že sú oblasti, kde existujú medzi Maďarskom a SR odlišné názory. Jeden z najväčších rozdielov vníma Čaputová v pohľade na budúcnosť EÚ. "Z našej skúsenosti vieme, že najväčšie výhody majú naši občania vďaka integrácii, nie vďaka prenosu právomocí späť na jednotlivé štáty. Občanov oboch našich štátov spája vysoká podpora nášho členstva v EÚ,” zdôraznila.

V4 nie len o regionálnych záujmoch

Prezidenti diskutovali aj o aktuálnom poslaní Vyšehradskej štvorky (V4). Slovenská prezidentka informovala Ádera o svojom pohľade, že ak spolupráca V4 má mať zmysel, nesmie byť len o strážení regionálnych záujmov. "Musí byť o presadzovaní demokratických hodnôt, hodnôt slobody a právneho štátu, a tiež hodnôt európskej integrácie, ako to bolo v pôvodnej dohode, na ktorej bol vznik V4 založený. Aby sme neboli vnímaní ako tí, čo Európsku úniu rozdeľujú alebo oslabujú. Aj preto si dnes uctím pamiatku bývalého prezidenta Árpáda Göncza, ktorého vnímam ako symbol presadzovania a ochrany týchto hodnôt," podčiarkla.

Reči o Sorosovej agentke sú klamstvom

Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes na návšteve v Maďarsku ohradila proti rečiam maďarských médií o tom, že je agentkou Georgea Sorosa. Práve osobu amerického filantropa maďarského pôvodu premiér Viktor Orbán obviňuje z migrácie a zasahovania do vnútropolitickej situácie. „Je to klamstvo. Stretávala som sa s týmto, ale aj inými klamstvami už počas kampane. Myslím si, že každé seriózne médium by sa malo vyhýbať šíreniu konšpiračnej propagandy,“ povedala Čaputová.

Čaputová sa s Áderom zhodli v tom, že globálne témy, akými sú zodpovednosť voči životnému prostrediu, klimatická kríza, či bezuhlíkové hospodárstvo sa bytostne dotýkajú oboch krajín, a že by mali robiť maximum pre hľadanie globálnej zhody v týchto témach.

"Hovorili sme aj o tom, aká hrozba je pre nás automatizácia a robotizácia priemyslu a budúcnosť nových odvetví. Že ak nedokážeme týmto výzvam efektívne čeliť a nájsť na ne riešenia, bude to mať pre nás nesmierne zlé dôsledky. Práve tu vidím potenciál pre našu spoluprácu a pre pozitívnu vecnú agendu, ktorú by sme mali v EÚ navrhovať,” konštatovala slovenská prezidentka.

Povedala, čo hovorí na nomináciu Ursuly von der Leyen

Čaputová odpovedala aj na otázku o tom, čo hovorí na nomináciu nemeckej političky Ursuly von der Leyen na post šéfky Európskej komisie. Odpovedala, že doterajšiu nemeckú ministerku obrany považuje za skúsenú političku, ktorej kandidatúru víta. Takisto sa jej páči aj rodové vyváženie, teda to, že dve z piatich hlavných európskych inštitúcií budú reprezentovať ženy. Európsku centrálnu banku totiž povedie bývalá francúzska ministerka financií Christine Lagarde. Čaputová však priznala, že jej je ľúto, že na žiadnej z vrcholových európskych pozícií nie je človek z regiónu strednej a východnej Európy.

Globálne témy

Áder po prvej schôdzke s Čaputovou, zdôraznil, že obaja zastávajú názor, že "ľudstvo je v oblasti ochrany klímy v poslednej hodine". Podľa jeho slov sa so slovenskou prezidentkou zhodli aj v tom, že z hľadiska plnenia cieľov ochrany klímy je atómová energia nutná. Obaja politici v otázke migrácie zdôraznili ochranu vonkajších hraníc a potrebu preventívne pomáhať tam, kde môžu vznikať krízy a dôvody pre migráciu.